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«Госуслуги Моя школа» поможет родителям проверять домашнее задание по математике

В «Госуслуги Моя школа» для родителей появилась возможность разобрать домашнее задание вместе с ребёнком, подготовить его к контрольной или изучить тему пропущенного урока с помощью нейросети. Для этого в приложение интегрирован модуль «Для учёбы» от «Алисы AI», который помогает с заданиями по математике с 5-го по 11 класс. Сервис доступен в 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Нейросеть не даёт готовых ответов, только объясняет материал и предлагает похожие задачи для отработки темы.

Что может нейросеть: объяснить сложную тему простым языком; разобрать конкретное решение задачи; подобрать аналогичные школьным задачи и упражнения для тренировки; помочь подготовить ребёнка к важной контрольной работе.

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Инструмент доступен в приложении «Госуслуги Моя школа» для родителей. Найти модуль можно в разделе «Математика» или «Алгебра».

Модуль «Для учёбы» от «Алисы AI» разрабатывают эксперты «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами. С помощью наводящих вопросов и подсказок нейросеть помогает шаг за шагом понять ход решения задачи и самостоятельно прийти к ответу.

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