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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Проведена оценка цифровой зрелости девелоперов Республики Татарстан

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) совместно с Правительством Республики Татарстан провела оценку цифровой зрелости девелоперов региона. В исследовании приняли участие 35 из 80 компаний, ведущих жилищное строительство в Республике Татарстан. По итогам оценки средний уровень цифровой зрелости составил 38%, что соответствует базовому уровню.

Наиболее высокий показатель зафиксирован у крупных девелоперов, которые строят более 50 тыс. кв. м жилья: их уровень цифровой зрелости составляет 56% и соответствует среднему уровню. У малых компаний показатель составляет 24%, у средних — 20%.

Наиболее высокий уровень цифровизации отмечен в процессах продаж и эксплуатации, он составляет 44%. Девелоперы региона активно применяют цифровые инструменты в работе с клиентами. CRM-системы используют 71% компаний, собственные сайты — 66%, инструменты сквозной аналитики — 66%, а сервисы электронной сделки — 91%. В эксплуатации 43% компаний применяют специализированные сервисы взаимодействия с жителями, ещё 40% перевели приём квартир и выдачу ключей в цифровой формат.

Одним из ключевых направлений цифровизации остаются технологии информационного моделирования. ТИМ/BIM применяют или пилотируют 23% девелоперов региона. При этом 49% компаний используют цифровые платформы для работы с проектной документацией и взаимодействия с подрядчиками, что создаёт основу для дальнейшего распространения ТИМ. Применение информационного моделирования позволяет снизить количество ошибок в проектной документации на ранних стадиях до 80%, а также в 1,5 раза ускорить получение данных из проекта для расчёта объёмов работ и стоимости строительства.

ИИ используется в работе 45% девелоперов Республики Татарстан. Компании применяют искусственный интеллект для анализа качества обработки звонков менеджерами по продажам, организации корпоративных коммуникаций, а также в строительном контроле с использованием видеоаналитики.

«Цифровизация становится одним из значимых направлений развития строительной отрасли Республики Татарстан. Регион обладает сформированной технологической и образовательной базой для внедрения современных цифровых решений. Достигнутый уровень создаёт предпосылки для дальнейшего распространения технологий информационного моделирования, автоматизации строительных процессов и повышения эффективности отрасли в целом», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Управленческие условия для цифровизации также развиваются. Полноценную стратегию цифровизации имеют 34% девелоперов региона, а 53% компаний проводят оценку уровня информационной безопасности.

«Результаты оценки по Республике Татарстан показывают, что девелоперы региона уже активно используют цифровые инструменты в работе с клиентами и постепенно расширяют их применение в проектировании и строительстве. Следующий шаг — перейти от отдельных цифровых сервисов к единому цифровому контуру управления проектами. Это позволит объединить данные, повысить прозрачность и управляемость строительства, а также принимать решения быстрее и точнее на всех этапах — от проектирования до эксплуатации», — отметил член правления, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.PФ Николай Козак.

Оценка цифровой зрелости девелоперов Республики Татарстан проведена в рамках работы Центра компетенций по цифровизации жилищного строительства эксперт.дом.рф на базе «ДОМ.РФ Технологии». Результаты исследования позволяют определить основные направления цифровой трансформации компаний региона и сформировать практические рекомендации по развитию цифровых компетенций.

«В условиях развития жилищного и инфраструктурного строительства в Республике Татарстан внедрение цифровых решений становится важным инструментом повышения эффективности отрасли. Использование современных информационных технологий позволяет совершенствовать управление строительными проектами на всех этапах их реализации, а также создавать условия для дальнейшего технологического развития строительного комплекса региона», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин.

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