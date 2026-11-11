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От истории Русского государства до единственной в России рукописи османского каллиграфа: в Оренбурге проведут оцифровку на «ЭларСкан»

В Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС». С его помощью будут создаваться цифровые копии редких рукописных и старопечатных книг, исторических документов, фотографий, а также крупноформатных чертежей, планов и схем из фондов, научного архива и библиотеки музея. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Среди уникальных памятников, которые предстоит оцифровать, — единственный в России образец творчества османского каллиграфа XVIII века Сейида Мехмеда Шекер-заде, Острожская Библия, напечатанная Иваном Федоровым в 1581 г., и рукописная книга «Степенная», содержащая историю русского государства от княжения Владимира Святославовича до Ивана IV.

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей — один из старейших музеев России, основанный в 1830 г. по указу оренбургского военного губернатора графа П. П. Сухтелена. В 2011 г. Правительство Оренбургской области присвоило музею статус «губернаторский», ставший признанием его деятельности по сохранению историко-культурного наследия региона. Сегодня его фонды насчитывают более 130 тыс. единиц хранения, включая уральские казачьи сарафаны XIX века, рукописные и старопечатные книги XVI–XIX веков, золотые украшения из археологической коллекции VI–IV веков до н. э. Значительную часть собрания составляют материалы на бумажных носителях: более 30 тыс. предметов, среди которых фотографии, документы, печатные и периодические издания, карты, планы и графические произведения.

Сохранение столь разнообразного документального наследия требует особого подхода, поскольку многие предметы отличаются не только исторической ценностью, но и значительными размерами, особенностями переплёта или ветхим состоянием. Оцифровка позволяет сократить необходимость непосредственного обращения к оригиналам, обеспечивая при этом возможности для их изучения и представления широкой аудитории.

«Важным направлением сохранения экспонатов является оцифровка коллекций. Качественные цифровые копии уникальных документов, фотографий, произведений искусства помогут изучать, представлять и популяризировать музейные предметы без ущерба для самого экспоната», — сказала Ольга Абросимова, главный хранитель музейных предметов Оренбургского губернаторского музея.

Особые требования к оборудованию определяются характеристиками самих музейных предметов. В фондах хранятся редкие старопечатные книги, представляющие интерес для историков, архивистов, лингвистов, филологов и других специалистов. Размеры некоторых фолиантов достигают одного метра: например, разворот «Евангелия» второй половины XVIII века составляет 80 × 110 см. Кроме того, в фондах, научном архиве и библиотеке представлены крупноформатные чертежи, планы, схемы и рисунки. Для оцифровки подобных экспонатов музею требовалось оборудование, способное учитывать особенности их формата, физического состояния и конструкции переплетов, обеспечивая при этом высокое качество цифровых копий без риска повреждения оригиналов.

Этим требованиям полностью отвечает поставленный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС», предназначенный в том числе для работы с крупноформатными, объёмными и тяжёлыми оригиналами. Модель оснащена напольной глубокой колыбелью, позволяющей размещать документы и книги толщиной до 30 см и весом до 50 кг. Трансформируемая конструкция обеспечивает сканирование сшитых оригиналов как с полным раскрытием на 180°, так и в V-образном положении под углом 120°, что особенно важно при работе с ценными переплётами, не допускающими полного раскрытия. Регулируемый подвес камеры позволяет адаптировать оборудование к различным форматам оригиналов до А1+, а интегрированное прижимное стекло — разглаживать страницы при сканировании книг в плоском режиме. Для ускорения обработки сшитых документов предусмотрены механизм фиксации стекла и автоматический запуск сканирования при его опускании.

«Одним из наиболее ценных памятников, которые будут переведены в цифровой вид на новом оборудовании, станет книга-рукопись «Коран», джуз 5, часть «Анниса» («Женщины»), созданная в 1753 г. Рукопись насчитывает 20 листов и переписана каллиграфом Сейидом Мехмедом Шекер-заде, образцы каллиграфии которого хранятся в лучших мировых коллекциях исламского искусства. Оренбургская рукопись — первый и единственный в России образец творчества великого османского каллиграфа, - сказала Ольга Абросимова. — Не менее значима рукописная книга «Степенная», созданная в 1887 году жителем Оренбурга Иваном Ивановичем Кочетовым, который переписал её с ранней рукописи второй половины XVI века. Книга насчитывает 1020 листов, разделена на несколько степеней и содержит историю русского государства от княжения Владимира Святославовича до Ивана IV»

В число памятников, подлежащих оцифровке, входит и Острожская Библия — первое полное издание Библии на церковнославянском языке, напечатанное Иваном Фёдоровым в 1581 г. в Остроге. Издание насчитывает 628 листов и содержит 3,24 млн знаков, отпечатанных мелким классическим полууставом. Острожская Библия считается одной из лучших по оформлению среди изданий Ивана Федорова: ее страницы украшены многочисленными заставками и инициалами, а на титульном листе помещена ксилография с изображением триумфальной рамки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Наряду с памятниками книжной культуры XVI–XIX веков цифровые копии получат документы более позднего времени, отражающие события отечественной истории и судьбы выдающихся уроженцев Оренбургского края. В частности, подшивка газет «Боевой натиск» за 1941–1945 годы позволяет проследить фронтовой путь 360-й стрелковой Невельской Краснознаменной дивизии, сформированной в Оренбургской области. Также планируется оцифровать документы знаменитого художника-передвижника Лукиана Васильевича Попова, среди которых его автобиография, письмо И. Е. Репина и свидетельство о присвоении Попову звания академика живописи.

Отдельным направлением работы станет перевод в цифровой вид учетной документации отдела фондов за все годы деятельности музея. В первую очередь предполагается оцифровать книги поступлений основного фонда, находящиеся в крайне ветхом состоянии. Применение бесконтактной технологии позволит создавать их электронные копии, минимизируя механическое воздействие на повреждённые страницы и переплёты.

Планетарные сканеры линейки «ЭларСкан», включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, применяются для оцифровки ценных и раритетных материалов в музеях, библиотеках и архивах по всей стране. Использование отечественного оборудования позволяет учреждениям культуры решать комплексные задачи по сохранению документального наследия, формированию цифровых коллекций и обеспечению доступа к историческим источникам. Создаваемые электронные копии становятся основой для научных исследований, выставочных и просветительских проектов, расширяя возможности работы с музейными собраниями и одновременно снижая необходимость обращения к подлинникам, сохранность которых имеет особое значение для будущих поколений.

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