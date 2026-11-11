CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Географы НИУ ВШЭ разработали новый цифровой инструмент для управления климатической адаптацией

Цифровой инструмент для экспресс-оценки природно-климатических рисков разработали географы НИУ ВШЭ. Он позволит региональным властям и бизнесу повысить эффективность и ускорить принятие решений по адаптации к изменениям климата. В настоявшее время инструмент доступен для всех желающих по регистрации. В текущей версии он охватывает всю территорию России и 11 видов опасных природных явлений: жару, мороз, сильный ветер, сильный дождь, град, грозу, засуху, заморозки, ландшафтные пожары, деградацию многолетней мерзлоты и наводнения. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Пользователь может выбрать территорию в двух режимах — муниципальное образование или ячейку регулярной сетки. Для выбранной территории формируется риск-профиль: перечень опасных явлений, уровень их опасности, количество подверженного населения и возможные меры адаптации. На интерактивной карте можно переключаться между видами угроз, сравнивать территории и видеть пространственные различия риска.

В основе решения лежит механизм климатического риск-профилирования, разработанный в НИУ ВШЭ. Для каждого природного явления учитываются частота, интенсивность и пространственный охват, после чего исходные характеристики переводятся в сопоставимые уровни опасности. Методика опирается на рекомендации Минэкономразвития России по оценке климатических рисков и планированию адаптации, а также на федеральные и отраслевые нормативы, которые задают критерии опасности отдельных явлений.

«Для пользователя это должно выглядеть просто: выбрать территорию и быстро получить понятный риск-профиль. Но за кажущейся простотой стоят актуальные пространственные данные, расчетные модели, научные подходы и формализованные критерии опасности. Наш инструмент упаковывает такую сложную междисциплинарную экспертизу в единый цифровой алгоритм, который можно многократно применять и адаптировать под разные территории и отрасли», — Татьяна Анискина, руководитель Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Демо-версия инструмента предназначена прежде всего для быстрого пространственного риск-скрининга территорий. В дальнейшем географы НИУ ВШЭ планируют разработать отраслевые и корпоративные решения с более детальными данными, с учетом подверженности и уязвимости объектов. Такой подход может использоваться для управления рисками в городах и регионах, оценки инвестиционных площадок, линейной инфраструктуры, распределенных активов, страховых и кредитных портфелей.

Главная задача инструмента — сократить путь от сбора и анализа исходных данных до принятия управленческого решения. Вместо большого числа запросов и отдельных исследований для каждой территории используется единый расчетный механизм. Это дает возможность сопоставимо сравнивать территории, выявлять зоны и объекты с повышенным уровнем риска и определять приоритеты при распределении ресурсов на адаптационные мероприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Экс-главу ИТ-«дочки» Минтранса посадили на четыре года

Хакеры месяцами читали электронные письма госчиновников и их переписку с НАТО и Евросоюзом

Honor, Samsung, LG в России под угрозой. Продавцы электроники просят отложить техсбор, угрожая срывом поставок

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Теневая ИИ-разработка: когда зарабатываете не вы?
ОБЗОР Российские службы каталогов 2026
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Системы распознавания и анализа данных (IDP и OCR) 2026
ОБЗОР Платформы телеком API 2026
CNEWS TV Когда прольется кровь российских ИТ-вендоров?
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Корпоративные порталы 2026