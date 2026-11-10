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В Мончегорске открыли молодежное конструкторское бюро

В Мончегорске открыли молодежное конструкторское бюро. Студенты Мончегорского политеха будут изготавливать детали для кабель-каналов и проектировать установку для промывки радиаторов. Об этом CNews сообщили представители «ФабЛаб Мончегорск».

Бюро создано в рамках двухлетнего проекта «Инженерная смена». Его организатор – «ФабЛаб.Мончегорск», площадкой стал Мончегорский политехнический колледж, а поддержку проекту оказывают эндаумент-фонд «Кольский», Агентство развития Мончегорска, Центр ДПО Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ и АНО «Территория устойчивого развития».

На открытии гостям показали обновленное пространство с компьютерами для цифрового моделирования и материалами для прототипирования, а также для работы с микроконтроллерами и датчиками.

«В нашем колледже этот день очень значимый, потому что открытие такого пространства – действительно событие для МонПК. Мы делаем это для вас. Это тот самый шанс во время обучения почувствовать себя настоящими конструкторами и изобретателями, воплощающими в жизнь не просто фантастические детские идеи, а решения реальных производственных задач. Я желаю нашему молодежному конструкторскому бюро держать высокую планку», – сказала студентам директор Мончегорского политехнического колледжа Лариса Рыжко.

Основное направление работы бюро – цифровое моделирование и прототипирование для решения производственных задач. К работе уже приступил 21 студент первого и второго курсов. Первые проекты связаны с изготовлением звеньев гибких кабель-каналов методом литья и с проектированием станка для промывки автомобильных радиаторов и промышленных теплообменников.

С ноября для участников запланированы занятия дважды в неделю с преподавателями колледжа и Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ. Помогать командам будут специалисты Кольской ГМК. Студенты также побывают на производстве, чтобы разобраться, как используется оборудование и какие требования нужно учесть при разработке.

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«Задумывая этот проект, мы в первую очередь ориентировались на производственные задачи. Это значит, что мы ищем партнеров для работы не над вымышленными кейсами, а над реальными проблемами. У нас будет возможность принести практическую пользу предприятию», – сказала руководитель направления «Новая инженерия» МонПК и директор лаборатории «ФабЛаб.Мончегорск» Ольга Горева.

Второе направление – конструирование подвижных электромеханических моделей с перспективой перехода к роботизированным. Оно основано на практике PowerTech Национального Тайваньского педагогического университета. Первый интенсив для студентов и преподавателей состоялся в начале октября при поддержке АНО «Территория устойчивого развития».

Сейчас участники вместе с тренерами готовятся к своим первым международным соревнованиям. В декабре три студента и преподаватель колледжа планируют отправиться на Тайвань. Поездка состоится при поддержке компании «Норникель», которая уже несколько лет помогает мончегорским учащимся профессионально развиваться в этом направлении.

Первые итоги работы бюро планируют подвести в апреле 2027 г. В мае – июне пятеро лучших студентов вместе с преподавателями отправятся на стажировку в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Присоединиться к команде еще можно: регистрация продлится до конца ноября, есть несколько свободных мест.

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