CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

«Скайфолл Лабс»: SkyV Discovery включен в единый реестр российского ПО

Российский разработчик «Скайфолл Лабс» сообщил о включении системы автоматического обнаружения и инвентаризации ИТ-инфраструктуры SkyV Discovery в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (реестровая запись № 35690 от 27.10.2026). Продукт внесен по классу 02.08 «Средства мониторинга и управления» и дополнительному классу 09.10 «Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами». Заказчики из госсектора, госкомпаний и регулируемых отраслей могут закупать SkyV Discovery с учетом требований о приоритете отечественного ПО и использовать его в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Скайфолл Лабс».

SkyV Discovery автоматически обнаруживает серверы, рабочие станции, сетевое оборудование и виртуальные ресурсы, открытые порты и сетевые сервисы, собирает параметры оборудования, сведения об операционных системах и установленном ПО. Сбор идет по расписанию, а система фиксирует изменения между циклами: новые устройства и виртуальные машины, расхождения с учетом, объекты без владельца. Так организация уходит от разовых выгрузок, скриптов и таблиц Excel к регулярно обновляемой картине инфраструктуры.

Продукт поддерживает ICMP, SSH, WMI, SNMP v2c/v3 с MIB-профилями, сканирование Nmap, IPMI/Redfish, API платформ виртуализации и систем хранения данных, а также кросс-платформенные агенты. Для каждого агента задаются сетевые диапазоны, исключения, учетные данные и параметры запуска, поэтому сбор данных выполняется только в согласованных границах. Действия пользователей и запуски агентов журналируются. Система разворачивается on-premise, в том числе в изолированных сегментах и закрытых контурах.

SkyV Discovery подтверждает фактическое состояние активов. Обнаруженные сведения — серийный номер, характеристики процессора, памяти и дисков, MAC- и IP-адреса, имя хоста — сопоставляются с учетными записями по настраиваемым политикам идентификации и передаются в SkyV ITAM. Там данные проходят нормализацию и верификацию и становятся основой для CMDB, реестров и отчетности. На решение получен патент.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Требования к учету ИТ-активов становятся строже: для банков — в рамках Положения 850-П об операционной надежности, для госсектора и критической инфраструктуры — в рамках импортозамещения и требований по безопасности. Здесь нужен не разовый скан сети, а регулярный и контролируемый сбор фактических данных, которые можно сверить с учетом. Включение SkyV Discovery в реестр позволяет заказчикам выстроить такой контур целиком на российском ПО — от обнаружения инфраструктуры до управления активами в SkyV ITAM», — сказала Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс».

SkyV Discovery рассчитан на организации с разнородной и территориально распределенной инфраструктурой: энергетику, финансовый сектор, телеком, госсектор и промышленность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

Срок запуска цифрового погранконтроля ЕС сорван на четыре года. IBM и Atos пойдут под суд

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталось два дня. Регистрация

«Ангстрем» могут забрать в мегакорпорацию в 2028 году

«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Теневая ИИ-разработка: когда зарабатываете не вы?
ОБЗОР Системы распознавания и анализа данных (IDP и OCR) 2026
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Платформы телеком API 2026
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
CNEWS TV Когда прольется кровь российских ИТ-вендоров?
ОБЗОР Корпоративные порталы 2026
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Графические платформы для управления СУБД 2026