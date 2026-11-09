«Скайфолл Лабс»: SkyV Discovery включен в единый реестр российского ПО

Российский разработчик «Скайфолл Лабс» сообщил о включении системы автоматического обнаружения и инвентаризации ИТ-инфраструктуры SkyV Discovery в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (реестровая запись № 35690 от 27.10.2026). Продукт внесен по классу 02.08 «Средства мониторинга и управления» и дополнительному классу 09.10 «Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами». Заказчики из госсектора, госкомпаний и регулируемых отраслей могут закупать SkyV Discovery с учетом требований о приоритете отечественного ПО и использовать его в проектах импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Скайфолл Лабс».

SkyV Discovery автоматически обнаруживает серверы, рабочие станции, сетевое оборудование и виртуальные ресурсы, открытые порты и сетевые сервисы, собирает параметры оборудования, сведения об операционных системах и установленном ПО. Сбор идет по расписанию, а система фиксирует изменения между циклами: новые устройства и виртуальные машины, расхождения с учетом, объекты без владельца. Так организация уходит от разовых выгрузок, скриптов и таблиц Excel к регулярно обновляемой картине инфраструктуры.

Продукт поддерживает ICMP, SSH, WMI, SNMP v2c/v3 с MIB-профилями, сканирование Nmap, IPMI/Redfish, API платформ виртуализации и систем хранения данных, а также кросс-платформенные агенты. Для каждого агента задаются сетевые диапазоны, исключения, учетные данные и параметры запуска, поэтому сбор данных выполняется только в согласованных границах. Действия пользователей и запуски агентов журналируются. Система разворачивается on-premise, в том числе в изолированных сегментах и закрытых контурах.

SkyV Discovery подтверждает фактическое состояние активов. Обнаруженные сведения — серийный номер, характеристики процессора, памяти и дисков, MAC- и IP-адреса, имя хоста — сопоставляются с учетными записями по настраиваемым политикам идентификации и передаются в SkyV ITAM. Там данные проходят нормализацию и верификацию и становятся основой для CMDB, реестров и отчетности. На решение получен патент.

«Требования к учету ИТ-активов становятся строже: для банков — в рамках Положения 850-П об операционной надежности, для госсектора и критической инфраструктуры — в рамках импортозамещения и требований по безопасности. Здесь нужен не разовый скан сети, а регулярный и контролируемый сбор фактических данных, которые можно сверить с учетом. Включение SkyV Discovery в реестр позволяет заказчикам выстроить такой контур целиком на российском ПО — от обнаружения инфраструктуры до управления активами в SkyV ITAM», — сказала Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс».

SkyV Discovery рассчитан на организации с разнородной и территориально распределенной инфраструктурой: энергетику, финансовый сектор, телеком, госсектор и промышленность.