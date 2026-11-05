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В Приангарье сканер «Элар» задействуют для оцифровки муниципальных документов

Группа компаний «Элар» поставила планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н» в администрацию Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. Один планетарный сканер позволит работать с широким спектром документов, заменяя несколько видов сканирующего оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Работа органов местного самоуправления предполагает постоянное обращение к разнообразной документации, отличающейся форматами, объёмом и способом скрепления листов. Наряду с отдельными документами в муниципальном делопроизводстве могут использоваться многостраничные и подшитые дела, архивные описи и другие материалы, оцифровка которых на традиционном офисном оборудовании сопряжена с определёнными ограничениями. Применение универсального планетарного сканера позволяет решать широкий круг задач, связанных с получением цифровых копий, без необходимости использования нескольких специализированных устройств.

«ЭларСкан А3-Н» оснащен российской промышленной камерой «Элар», обеспечивающей четкое воспроизведение текста, графических элементов и иллюстраций. Увеличенная область сканирования, превышающая стандартный формат А3, позволяет оцифровывать книжные развороты целиком, без последующей сшивки изображений. Для работы с переплетёнными материалами предусмотрена регулируемая книжная колыбель, благодаря которой документы можно сканировать в V-образном режиме, не раскрывая полностью и не создавая излишней нагрузки на корешок и переплет.

Качество цифровых изображений поддерживается светодиодной системой освещения, обеспечивающей равномерную подсветку без вредного ультрафиолетового и инфракрасного воздействия. Специальный режим «антиблик» позволяет устранять отражения на глянцевых и других светоотражающих поверхностях, сохраняя читаемость текста и точность воспроизведения деталей. Управление процессом сканирования и последующую обработку изображений обеспечивает специализированное программное обеспечение «СканИмидж», инструменты которого позволяют корректировать геометрические искажения, обеспечивать точность цветопередачи и подготавливать цифровые копии для дальнейшего использования.

Благодаря универсальности «ЭларСкан А3-Н» способен объединить функции нескольких устройств, традиционно используемых для перевода бумажных документов в электронный вид, включая планшетные и потоковые сканеры. Сочетание бесконтактной технологии, возможности работы с переплетёнными оригиналами и встроенных инструментов обработки изображений делает оборудование практичным решением для учреждений, которым необходимо оцифровывать документы различных типов без использования нескольких специализированных устройств.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Планетарные сканеры ЭларСкан включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а программное обеспечение «СканИмидж» — в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

На протяжении многих лет оборудование корпорации «Элар» используется в федеральных, региональных и муниципальных органах власти для решения задач оцифровки документальных ресурсов. Опираясь на собственные инженерные разработки и многолетнюю отраслевую экспертизу, компания создаёт отечественные решения, учитывающие специфику государственного сектора, высокие требования к качеству цифровых копий, защите обрабатываемой информации и соблюдению нормативных требований.

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