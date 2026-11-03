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Портал мэрии Новосибирска получил ИИ-помощника, созданного в НГУ

Разработчики Новосибирского государственного университета (НГУ) создали «цифрового помощника» для граждан на городском портале Новосибирска. Чат-бот подсказывает жителям, как получить муниципальные услуги, в том числе в электронном виде через «Госуслуги». Он работает на основе 38 регламентов оказания муниципальных услуг и отвечает только по ним. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Решение реализовано на фреймворке «Сигма», который разрабатывает Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ (ЦИИ НГУ).

Помощник с рабочим названием «робот-помощник-383» размещен на муниципальном портале. Портал «Мой Новосибирск» работает с 2014 г., а в конце октября 2026 г. прошел ребрендинг и теперь называется «Новосибирск онлайн». Чат-бот должен снять нагрузку с районных администраций: их ограниченный штат не справлялся с потоком вопросов от жителей.

«Можно воспользоваться ресурсом Новосибирск онлайн, перейти в диалог с чат-ботом и получить всю исчерпывающую информацию по получению этой услуги», — сказал заместитель начальника департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Артем Жамьянов. В качестве примера он привел одну из востребованных услуг — оформление социальной карты.

Ответы система берет только из загруженных документов: в интернет не обращается и посторонних сведений не добавляет. Отдельный слой отвечает за вежливый и понятный тон общения. Бот может дать конкретную рекомендацию и ссылку, например, на «Госуслуги».

«Наша система извлекает информацию исключительно из этих регламентов, не придумывая ничего своего, не выходя в интернет», — сказала руководитель группы разработчиков платформы «Сигма» ЦИИ НГУ Полина Сазонова. По ее словам, бота еще есть куда дорабатывать, но уже сейчас пользователь с его помощью получает нужный результат.

Платформу «Сигма» создают для задач «умного города». Она собирает события от датчиков, информационных систем и объектов городской среды и с помощью технологий семантического и искусственного интеллекта сверяет их с регламентами. Затем система предлагает, что делать дальше. Разработчики рассчитывают, что платформа поможет справляться с разрозненными данными, большим объемом нормативной документации и рутинными операциями.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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На базе фреймворка сделано и второе решение — « Сигма Регламент» для сотрудников технической поддержки мэрии. При инциденте или сбое система находит в документации место с нужной рекомендацией и дает на него ссылку. По оценке разработчиков, время поиска ответов сократится как минимум вдвое. В дальнейшем возможны автоматическая сборка запросов и подготовка ответов.

«Эту систему можно использовать и внедрять везде, во все процессы, в которых есть большой объем документации и где нужно оперативно искать ответы и готовить их в нужной форме», — сказала Полина Сазонова.

Мэрия Новосибирска и НГУ начали прорабатывать совместные проекты в августе 2025 г. В апреле 2026 г. департамент связи и информатизации мэрии Новосибирска и университет подписали соглашение о сотрудничестве.

«Со стороны мэрии мы имели реальные городские задачи и опыт внедрения пилотных разработок. Со стороны НГУ мы получили колоссальную экспертизу», — отметил Артем Жамьянов. В ЦИИ НГУ работают 217 сотрудников, среди них три академика РАН, 15 докторов и 48 кандидатов наук.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в стадии реализации находится еще несколько совместных проектов с Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ и это сотрудничество будет только расширяться.

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