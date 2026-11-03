ФГУП «ВНИИХСЗР» начало работу с электронным архивом «Этлас»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений» (ФГУП «ВНИИХСЗР», г. Москва) приобрело лицензию на систему электронного архива «Этлас» в комплектации «Стандарт». Институту переданы три персональные пользовательские лицензии с 12-месячным гарантийным сопровождением. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

Основные направления деятельности ВНИИХСЗР охватывают полный цикл создания средств защиты растений: от синтеза новых действующих веществ и разработки технологий их промышленного производства до аналитических исследований, регистрационных испытаний в лабораторных и полевых условиях, а также разработки форм применения пестицидов. В составе института работают специализированные лаборатории — синтеза, аналитических методов, применения фунгицидов и протравителей, феромонов, покрытий и лакокрасочных материалов. Научный совет предприятия объединяет докторов и кандидатов химических, биологических и технических наук.

Деятельность научно-исследовательского института неразрывно связана с масштабным документооборотом: отчеты по научно-исследовательской работе (НИР), регистрационные досье на пестициды, технологические регламенты, методики анализа, патентная документация, договоры с заказчиками — как федеральными ведомствами, так и промышленными предприятиями. Накопленный за десятилетия массив научно-технической документации требует надежного хранения, удобного поиска и контролируемого доступа.

Система электронного архива «Этлас» позволяет решить эту задачу, переведя работу с документами в единую цифровую среду без необходимости инсталлировать сложную инфраструктуру.

Комплектация «Стандарт» системы электронного архива «Этлас» включает все необходимые инструменты для организации централизованного хранения и работы с документами: электронный архив документов — единое структурированное хранилище файлов всех форматов с разграничением прав доступа по пользователям и группам; подсистема поточного сканирования - оперативный перевод бумажных документов в цифровой вид; подсистема настройки шаблонов и редактор карточек документов - настройка форм с атрибутами под специфику научного и административного документооборота; подсистема автоматической нумерации - присвоение номеров документам по заданным правилам; «Автоматизация Плюс» — автоматическое именование, размещение и структурирование документов при их добавлении; контекстный поиск на базе Solr — поиск по содержимому документов форматов MS Office, PDF и RTF; подсистема номенклатуры, контрагентов и редактор отчетов — систематизация фондов, учёт организаций-заказчиков и формирование аналитики; веб-доступ — работа с архивом из браузера без установки клиентского приложения; история объектов и средства безопасности — журналирование всех действий и защита данных; подсистема автоматического обновления клиентских рабочих мест — централизованная доставка новых версий системы.

Три персональные пользовательские лицензии закрепляются за конкретными сотрудниками, обеспечивая каждому из них постоянный гарантированный доступ к системе. Такой формат лицензирования оптимален в тех случаях, когда работа с архивом является регулярной частью должностных обязанностей - например, для специалистов по делопроизводству, административному персоналу или руководителям подразделений, которым необходим оперативный доступ к документации в течение рабочего дня.

Практический эффект от внедрения

Электронный архив «Этлас» позволит ФГУП «ВНИИХСЗР» систематизировать хранение научно-технической и административной документации, ускорить поиск нужных материалов и исключить риски утраты документов. Функция контекстного поиска по содержимому даст возможность находить нужный документ не только по реквизитам карточки, но и по тексту, что особенно ценно при работе с объемными научными отчетами и технологическими регламентами. Гарантийное сопровождение в течение 12 месяцев обеспечит получение актуальных обновлений и оперативную консультационную поддержку.