CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

В Иннополисе разрабатывают первый в России ИИ-агент для жителей города

Мэр города Иннополис Ильдар Хуззятов рассказал о новых решениях, которые внедряются для жителей первого ИТ-города России. Из последних разработок – виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта «Инна», который отвечает на вопросы жителей в мессенджерах «Макс», «Телеграм» и на сайте Иннополиса. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы Иннополиса.

ИИ-агент отвечает на вопросы о городе и информирует о важных городских событиях, помогает консьерж-сервису Иннополиса отвечать на запросы жителей. Он знает русский, татарский и английский языки, принимает голосовые запросы и телефонные звонки.

Диалог строится персонализированно, как с оператором. Цифровой помощник может задавать уточняющие вопросы, чтобы глубже разобраться в проблеме. Его можно спросить: куда сходить на выходных, как записаться ко врачу, когда приедет автобус или какие известные ученые живут в городе.

В ядре находится LLM модель – на нее накладывается база знаний с сайта Иннополиса и официальных городских каналов в соцсетях, которая обновляется автоматически. Консьерж-сервис обучает «Инну» и следит за актуальностью информации в её базе данных.

Система самообучается и запоминает трек клиента – его вопросы и ранее направленные обращения. Если ИИ-агент не может решить проблему, то к чату оперативно подключается сотрудник консьерж-сервиса.

Новая модель цифрового помощника сможет отвечать на рутинные вопросы, тем самым уменьшая длительность ожидания ответа до 1 мин. ИИ-агент анализирует обращения и определяет негативные тренды, чтобы мэрия могла оперативно выявлять проблемные места в городе.

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость
Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость Цифровизация

Разработка пока находится на стадии тестирования. Ориентировочная дата выпуска – до конца ноября 2026 г.

Также Ильдар Хуззятов назвал технологии, которые уже работают в городе. Например, сейчас в Иннополисе существует цифровой двойник — это динамическая виртуальная 3D-копия города, где каждый объект связан с данными и меняется во времени. Она отслеживает состояние 100 тысяч городских объектов в реальном времени. Оцифровано уже более 500 км коммунальных сетей.

«В Иннополисе система управления постоянно обновляется. Городские службы работают на опережение: мы видим уязвимые участки и реагируем до появления реальной проблемы. С 2025 г. в этом помогает цифровой двойник — инструмент прогноза на основе текущих данных. Он делает видимым то, что раньше растворялось в отчётности: реальные сроки, узкие места, отклонения от планов, дублирование функций и качество работы подразделений», — сказал Ильдар Хуззятов.

Также с 2017 г. в Иннополисе функционирует чат-бот в «Телеграм» «Инна». В него круглосуточно может обратиться житель по вопросам благоустройства, транспорта, освещения и т.д.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Минцифры получит полномочия координировать внедрение ИИ в России

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Путин обязал частные ЦОДы резервировать 10% мощностей для экстренных нужд

Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
CNEWS TV Когда прольется кровь российских ИТ-вендоров?
ОБЗОР Корпоративные порталы 2026
ОБЗОР Графические платформы для управления СУБД 2026
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок решений для резервного копирования 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Кейсбук: внедрения российских платформ виртуализации 2026