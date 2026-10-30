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В городское хозяйство Искитима будут внедрять «умные» технологии, созданные в НГУ

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между НГУ и администрацией города Искитима Новосибирской области. Цель — внедрение в инфраструктуру муниципалитета современных программных продуктов, разрабатываемых сотрудниками Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Университет создает по большей части платформенные решения, которые могут быть приспособлены для разных целей. И в такой ответственной сфере, как построение «умного города», важно, чтобы ученые и разработчики не сами ставили себе задачи, которые они будут решать, а исходили из того, что озвучивает заказчик, какие у него актуальные потребности. Хорошо, что на форуме был озвучен перечень этих актуальных задач, а наши разработчики показали, что есть понимание и необходимые компетенции для их решения, — отметил ректор НГУ член-корр. РАН Дмитрий Пышный.

Прежде всего речь идет о решениях, базирующихся на программной платформе «Сигма» — флагманском продукте Центра. Это фреймворк для разработки цифровых двойников «умных городов», который позволяет через механизмы API интегрировать различные практические решения. По сути, «Сигма» создает единую цифровую среду, в которой можно моделировать работу города и доводить новые управленческие решения до их уровня в современной жизни.

Администрацию Искитима заинтересовали и другие программные продукты и решения, созданные разработчиками университета. В том числе — сервисы, выполняющие рутинную часть работы с обращениями граждан (подготовка шаблонов ответов на типовые вопросы с ссылками на актуальную нормативную базу, редактирование текста и т.д.), системы, предсказывающие возможность возникновения нестандартных ситуаций в городском хозяйстве и оповещающие об этом лиц, ответственных за этот участок и руководство муниципалитета, а также решения, касающиеся ЖКХ, в частности, модели тепловых сетей.

Руководство Искитима считает сотрудничество с университетом очень перспективным.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Соглашение — это не разовый проект, а начало системной работы. Мы объединяем науку и городское управление, чтобы решения были не только инновационными, но и жизнеспособными. Спасибо всем, кто помог выстроить этот мост между идеями и реальностью», — сказал глава города Искитима Сергей Завражин на процедуре подписания соглашения.

Руководитель ЦИИ НГУ Александр Люлько напомнил, что тематикой центра как раз и установлены технологии искусственного интеллекта для строительства и городской среды, а значит, сотрудничество с мэрией Искитима полностью отвечает поставленным задачам.

«Мы уже выполняем пилотные проекты на основе наших разработок на площадке нового кампуса университета, а также в наукограде Кольцово и в Новосибирске. Теперь к этому списку добавляется еще один город Новосибирской области. Таким образом мы делаем еще один шаг от апробирования новых технологий к их масштабированию, — сказал Александр Люлько.

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