Цифровая подмена: фейковые ролики с образом Татьяны Черниговской под прицелом СПбГУ

Распространение недостоверной информации, сгенерированной с помощью технологий искусственного интеллекта, привело к росту числа правонарушений в цифровой среде. Одной из главных целей злоумышленников стали имя и высокий научный авторитет директора Института когнитивных исследований СПбГУ академика РАО Татьяны Владимировны Черниговской. Ее узнаваемый образ и голос незаконно эксплуатируются мошенниками для ведения аккаунтов, скрытой коммерческой рекламы сомнительных товаров и продажи сторонних онлайн‑курсов, к которым ученый не имеет никакого отношения. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Масштабная просветительская деятельность Татьяны Черниговской, ее лекции о будущем человека в цифровую эпоху и возможностях разума собирают миллионные просмотры в интернете, удерживая внимание самой широкой аудитории. Именно высокая степень общественного доверия и обилие качественных видеоматериалов в открытом доступе сделали ученого СПбГУ мишенью для создателей фальсифицированного контента. Современные нейросети позволяют мошенникам обучаться на оригинальных записях и синтезировать образ, создающий опасную иллюзию подлинного выступления, хотя содержание таких материалов полностью противоречит реальной позиции и научным взглядам Татьяны Владимировны.

Один из подобных случаев стал предметом официального обращения в Виртуальную приемную СПбГУ. Пользователь попросил верифицировать первоисточник видеоролика «Психология людей, которые не пьют алкоголь согласно нейронауке», в котором Татьяна Владимировна якобы дает медицинские объяснения причинам отказа от алкоголя. Экспертная проверка Университета подтвердила: официально опубликованный первоисточник с таким материалом отсутствует, видео создано с использованием синтетических технологий. На публикацию были направлены жалобы в службы поддержки платформ VK, Rutube, YouTube, Meta* (деятельность Meta* запрещена на территории России).

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, пользователям следует обращать внимание на технические несовершенства дипфейков, среди которых неестественная мимика, рассинхронизация движений губ со звуком, роботизированные интонации голоса и визуальные дефекты вокруг лица героя. Об опасности цифровых манипуляций сама Татьяна Черниговская неоднократно предупреждала в рамках своих официальных интервью и выступлений. Профессор СПбГУ много раз делилась опасениями о том, что с развитием ИИ человек может оказаться в мире сплошных фейков, где цифровые подделки визуально станут выглядеть убедительнее оригиналов. Согласно позиции ученого, слепое доверие к выдаваемым алгоритмами результатам ведет к опасной утрате человеком собственных креативных навыков. В рамках творческой встречи с универсантами и презентации книги «Мозг и его "Я“» Татьяна Владимировна поделилась, что была крайне удивлена масштабу использования технологий генерации контента для несанкционированного копирования ее личности и обеспокоена репутационным ущербом, который наносят подобные подделки.

Санкт‑Петербургский университет реализует комплекс мер по правовой защите своих сотрудников и обеспечению цифровой безопасности пользователей. Сотрудники Университета ведут планомерную работу по мониторингу интернет‑пространства, самостоятельно выявляют незаконные размещения и направляют требования об удалении фальшивых видеороликов на различные площадки. К настоящему моменту специалистам СПбГУ удалось успешно добиться удаления сотен мошеннических материалов.

Санкт‑Петербургский государственный университет официально напоминает, что у Татьяны Владимировны Черниговской нет и никогда не было личных страниц или блогов в социальных сетях. Любые профили, ведущие переписку, предлагающие платные услуги или распространяющие советы от ее имени, являются фальшивыми. Достоверные данные о профессиональной деятельности профессора, анонсы выступлений и подлинные лекции размещаются исключительно на официальном сайте СПбГУ, сайте Института когнитивных исследований СПбГУ и на верифицированных информационных ресурсах Университета.

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