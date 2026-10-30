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«Почта» завершила 9 месяцев 2026 г. с операционной прибылью 12 млрд руб.

«Почта России» продолжает планомерно улучшать финансовое положение. По итогу 9 месяцев 2026 г. компании удалось нарастить выручку до 166 млрд руб.*, что на 5,2% больше, чем за 9 месяцев 2025 г. В совокупности с эффектами от реализованных мер по оптимизации расходов, дальнейшему повышению производительности труда, развитию услуг для бизнеса, электронной торговли и предпринимателей это позволило продемонстрировать операционную прибыль (EBITDA)** в 12 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Растет востребованность коммерческих направлений деятельности «Почты»: общая выручка от них увеличилась на 10% (в денежном выражении – на 2 млрд руб.), выручка от грузоперевозок повысилась на 54% год к году, а от услуг фулфилмента, других складских логистических услуг – на 90%.

Цифровая трансформация компании позволила в этом году преодолеть цифровой экватор: уже более половины услуг доступно на онлайн-витринах. В общей сложности количество активных пользователей приложения Почты и личного кабинета «Почта бизнес» составляет порядка 12,5 млн человек в месяц. Цифровые сервисы компании показывают рост востребованности: так, объём корреспонденции, доставленной в электронном и гибридном формате, за отчётный период составил 318 млн единиц, что принесло Почте 26,5 млрд руб. Более 62% писем с января по сентябрь оформлено и оплачено онлайн (гибридных, электронных, бумажных).

Планомерная цифровизация сервисов, обновление инфраструктуры и расширение сотрудничества с игроками рынка электронной коммерции оказывают значительное влияние на клиентский портфель компании. За 9 месяцев 2026 г. 30 тыс. новых представителей малого и среднего бизнеса начали активно пользоваться услугами Почты – прирост на 21% относительно аналогичного периода прошлого года. Аудитория цифровых каналов продолжает стабильно расширяться: на 11% увеличилось число юридических лиц-пользователей личного кабинета, около 25% аудитории уже перешли на мобильные платформы.

*по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

** скорректированный показатель EBITDA без учета эффекта от полученных дивидендов от дочерних компаний, которые учитываются в отдельной отчетности АО «Почта России» по РСБУ

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