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В реестр российского ПО вошла система, которая находит выведенные деньги должника в его банковских выписках

Минцифры включило в Единый реестр российского ПО программу «Финспектр» — ИИ-систему анализа банковских выписок должника в делах о банкротстве. Реестровая запись № 35741 внесена 27 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Финспектр».

Два триллиона, которые не вернулись

В 2025 г. в реестры требований кредиторов обанкротившихся компаний было включено 2,26 трлн руб. Кредиторы получили из них 300 млрд, а те, у кого не было залога, — шесть копеек с каждого рубля долга. Половина конкурсных производств закончилась тем, что кредиторы не получили ничего. При этом суды удовлетворяют 41 % заявлений об оспаривании сделок должника: если сделку с выводом активов нашли и заявили, деньги с высокой вероятностью возвращаются в конкурсную массу. Проблема не в том, что оспаривать нечего, а в том, что оспаривать некому и некогда искать.

Деньги компании не исчезают бесследно: вся ее хозяйственная жизнь прошла через расчетные счета, и следы вывода активов — транзит, дробление платежей, займы «своим», оплата несуществующих поставок — остались в банковских выписках. Но выписки одного должника — это десятки тысяч строк по десяткам счетов в разных банках, присланных в несовместимых форматах, часть из них — отсканированные листы. В одном из дел, разобранных системой, таких строк было 17,63 тыс. по 50 счетам в девяти банках за пять лет. Арбитражный управляющий обязан проанализировать сделки за три года до возбуждения дела и ответить за пропущенное: в 2025 г. с управляющих взыскали 2,24 млрд руб. убытков. На практике проверяют выборочно — на пятидесятой странице глаз замыливается, и цепочка проскакивает мимо.

Что делает система

«Финспектр» читает выписки любого банка в любом виде — сканы, PDF, Excel, выгрузки «», ответы банков на запросы управляющего — и сводит их в один реестр операций. Ключевое отличие от простого распознавания: каждая прочитанная выписка сверяется с итогами самого документа, и расхождение больше рубля система считает своей ошибкой и перечитывает фрагмент заново. Затем контрагенты проверяются по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и реестру банкротств на дату операции, а правила, сформулированные от норм закона о банкротстве и признаков вывода активов, отмечают сделки, которые стоит оспаривать, займы, госконтракты и связи между лицами. У каждой находки есть сумма, дата и ссылка на строку выписки — то есть ровно то, что нужно для заявления в суд. Языковые модели в системе только читают документы; выводы делают детерминированные правила, которые можно объяснить судье.

В том деле с 17,63 тыс. операций система нашла 2,57 тыс. операций с признаками оснований для оспаривания на 2,39 млрд руб. и свела обороты по всем 50 счетам с итогами банков без расхождений. Четыре таких дела с оборотами 16,4 млрд руб. стали проверкой метода ещё до коммерческого запуска.

Что меняет реестр

Для арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций статус в реестре — не формальность. Управляющий отвечает за процедуру перед кредиторами и судом и не может опираться на инструмент, происхождение и место обработки данных которого неизвестны. Включение в реестр подтверждает, что программа разработана в России, принадлежит российской компании, а данные должников обрабатываются и хранятся внутри страны. Для организаций с государственным участием, которые выступают кредиторами в банкротствах, это ещё и условие закупки.

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По данным реестра на дату включения, других систем анализа банковских выписок должника в процедурах банкротства в нём не значится: до сих пор в реестре были представлены только системы документооборота управляющих и финансового анализа бухгалтерской отчётности.

«Управляющий работает в процедуре, где каждое его решение проверяют кредиторы и суд. Инструмент для такой работы обязан быть проверяемым сам: у нас обороты сходятся с итогами банков в каждом разобранном деле, а любая находка ведёт к конкретной строке документа. Запись в реестре закрывает еще один вопрос, который нам задают первым: где обрабатываются данные должника и кому принадлежит программа», — сказал генеральный директор ООО «Финспектр» Артем Кузнецов.

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2026 г.; за три месяца она вошла в реестр малых технологических компаний, получила государственную аккредитацию ИТ-организации и статус в реестре российского ПО. Система работает как веб-сервис.

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