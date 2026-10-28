Роструд и «БФТ-Холдинг» модернизировали мобильное приложение «Работа в России»

«БФТ-Холдинг» для Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) реализовал проект по развитию мобильного приложения Единой цифровой платформы (ЕЦП, платформа) «Работа в России». Приложение получило ряд обновлений, направленных на расширение функциональности с учетом новых приказов Минтруда России и удобство взаимодействия соискателей и работодателей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Мобильное приложение «Работа в России» – часть Единой цифровой платформы «Работа в России». Сервис позволяет искать актуальные подтвержденные вакансии и резюме по всей стране, взаимодействовать с работодателями и соискателями, а также получать доступ к цифровым услугам в сфере занятости.

Необходимость развития приложения была связана с обновлением функциональных возможностей мобильного сервиса на iOS и Android и новациями, предусмотренными новой редакцией закона о занятости. В рамках проекта было важно обеспечить пользователям доступ к мерам государственной поддержки в сфере занятости и трудовых отношений, включая возможности переобучения по направлению органов занятости, актуализировать работу с вакансиями, резюме и цифровым профилем гражданина.

Какие изменения произошли

Обновлен раздел «Заявления», появилась возможность как для граждан, так и для работодателей подать заявления на пять мер господдержки.

Обновлены формы вакансий и резюме, включая справочники для их формирования.

Добавлена функциональность цифрового профиля, в котором аккумулируются все ключевые сведения о гражданине, что упрощает последующее формирование или актуализацию резюме.

Стало доступным получение уведомлений в рамках предоставляемых мер государственной поддержки, в т.ч. о прохождении назначенных профориентационных тестов, подписании / отказе от подписания договора на обучение, возможности формирования отзыва об образовательной программе и других действиях. Всего реализована работа с 12 видами уведомлений для граждан и двумя уведомлениями для работодателей.

Реализована возможность подписания документов электронной подписью через сервис Минцифры России «Госключ».

До 2026 г. мобильным приложением пользовались примерно 40 тыс. посетителей в день. После доработок ожидается постепенное увеличение числа пользователей мобильного приложения вдвое.

«Сегодня мобильные сервисы становятся одним из основных каналов взаимодействия граждан с государством, поэтому вопросам их совершенствования уделяется особое внимание. Мы последовательно развиваем приложение «Работа в России», чтобы пользователи могли получать ключевые услуги службы занятости максимально оперативно, удобно и независимо от места обращения. Такой подход позволяет сделать господдержку еще ближе к гражданам и работодателям», – отметил Денис Васильев, заместитель руководителя Роструда.