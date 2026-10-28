CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Приоритеты НТР: о чем говорит статистика? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировал объем и структуру затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития, перечень которых утвержден в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

По итогам 2025 г. на приоритетные направления НТР пришлось более четверти внутренних затрат на ИР крупных и средних организаций: 27,4%, или 556,6 млрд руб.

Из этих средств около 76% приходится на три направления: интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства (46%); высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика (17,8%); превентивная и персонализированная медицина и обеспечение здорового долголетия (12,1%). Следом идут адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, а также безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации (9,6% и 7,6% затрат соответственно). На остальные два направления — высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство и укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования — в совокупности приходится менее 7% затрат.

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость
Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость Цифровизация

Государство финансирует 70,4% затрат на ИР по приоритетным направлениям НТР, предпринимательский сектор — 25,8%, на прочие источники приходится 3,8%. Структура затрат по источникам различается по направлениям. Доля госфинансирования особенно высока в ИР по укреплению социокультурной идентичности и повышению уровня образования (80,8%), высокопродуктивному и устойчивому к изменениям природной среды сельскому хозяйству (80,2%), интеллектуальным транспортным и телекоммуникационным системам (75,9%). Предпринимательский сектор активнее всего участвует в финансировании ИР по направлениям высокоэффективной и ресурсосберегающей энергетики (42,2%) и адаптации к изменениям климата, сохранения и рационального использования природных ресурсов (31,3%).

ИР по приоритетным направлениям НТР выполняют организации разных типов. Наибольший вклад вносят научно-исследовательские организации (43,6%), на долю вузов приходится 20,9% затрат на такие ИР, на конструкторские организации — 11,9%, на организации промышленного производства — 8,7%. В двух последних типах организаций свыше 80% таких затрат связано с интеллектуальными транспортными и телекоммуникационными системами. В научно-исследовательских организациях профиль затрат более диверсифицирован: на интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы приходится 36,5%, на энергетику — 23,8%, на медицину — 13,9%, на исследования, связанные с климатом и природными ресурсами, — 13,3%. В вузах затраты распределены между направлениями наиболее равномерно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

Минцифры получит полномочия координировать внедрение ИИ в России

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Путин обязал частные ЦОДы резервировать 10% мощностей для экстренных нужд

Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
CNEWS TV Когда прольется кровь российских ИТ-вендоров?
ОБЗОР Корпоративные порталы 2026
ОБЗОР Графические платформы для управления СУБД 2026
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок решений для резервного копирования 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Кейсбук: внедрения российских платформ виртуализации 2026