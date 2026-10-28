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Геоаналитика МТС поможет министерству экономического развития НСО прогнозировать развитие форума «Дикоросы»

МТС и министерство экономического развития Новосибирской области провели совместное исследование по развитию крупных мероприятий. С помощью инструментов Big Data партнеры сформировали детализированный портрет аудитории форума «Дикоросы», выявили закономерности потоков посетителей и оценили экономическую вовлеченность гостей. Результаты анализа помогут в планировании будущих событий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитика позволила увидеть реальную картину посещаемости: более 150 тыс. посетителей за период форума, среди которых — гости из 70 регионов России и 34 районов Новосибирской области, а также представители зарубежных стран. При этом распределение по полу оказалось практически равномерным, а наибольшую активность проявила возрастная категория 35–44 лет. Эти сведения помогают точнее настраивать коммуникацию, адаптировать контент под ключевые сегменты и выстраивать адресные информационные кампании — например, усиливать продвижение в регионах, откуда приезжает больше всего гостей, или делать акцент на деловых либо досуговых форматах в зависимости от профиля аудитории.

В отличие от традиционных методов учета, где подсчет ведется по проходам через рамки, Big Data дает понимание поведения гостей: как они перемещаются, где задерживаются дольше, какие локации становятся точками притяжения.

«Для МТС это возможность показать, как технологии Big Data становятся инструментом стратегического развития территорий. Платформа «Геоэффект» превращает обезличенные сигналы сети в понятные управленческие метрики: от географии аудитории до поведенческих паттернов. Мы рады, что эти данные помогают принимать обоснованные решения и формировать долгосрочные планы по развитию событийной экономики в регионе», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сотрудничество с МТС позволяет нам опираться на объективные данные, а не на приблизительные оценки. Тепловые карты и срезы по аудиториям дают наглядное представление о том, как люди используют пространство площадки и какие форматы им интересны. На базе этих выводов мы корректируем не только программу мероприятий, но и инфраструктурные решения», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Полученные выводы будут использованы при формировании программы следующего форума и при выборе приоритетных направлений для развития туристической инфраструктуры в регионе.

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