CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность ИТ в госсекторе
|

APT-группы начали активно атаковать организации в Африке

«Лаборатория Касперского» активно сотрудничает с Африполом и Интерполом для борьбы с киберпреступностью в регионе. Эксперты отмечают, что в последние два года регионом заинтересовались APT-группы*, которые ранее практически в нем отсутствовали. В основном атакам подвергаются государственные учреждения, телеком и энергетика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На фоне цифровизации в Африке не только открываются новые возможности, но и расширяется поверхность атаки. Согласно данным Интерпола, среди наиболее распространённых угроз в данном регионе — онлайн-мошенничество, программы-вымогатели, компрометация корпоративной электронной почты (BEC-атаки), а также цифровой шантаж с использованием материалов личного характера.

Основные угрозы для бизнеса

APT-атаки. Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что в 2025-2026 гг. APT-группы стали активно атаковать организации в Африке — хотя ранее этот регион не являлся для них приоритетным. Чаще всего их мишенью становятся государственные учреждения, а также телеком и сфера энергетики. В частности, в 2025 г. регион стал подвергаться атакам известной группы APT41, которая ранее практически в нем отсутствовала.

Шифровальщики. По данным Kaspersky Security Network, по итогам 2025 г. Африка была на третьем месте (7,62%) среди всех регионов по доле организаций, подвергшимся атакам программ-вымогателей — после Латинской Америки (8,13%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (7,89%). В первом полугодии 2026 г. доля атакованных компаний в Африке составила 5,2%, чаще всего с шифровальщиками сталкивались компании в Мадагаскаре, Мозамбике, Уганде, Эфиопии и Алжире.

Несмотря на то, что в процентном соотношении число атакованных компаний невысокое, шифровальщики представляют серьезную угрозу для компаний. Злоумышленники автоматизируют методы проникновения в систему организаций и всё чаще стремятся похитить конфиденциальные данные и опубликовать их — а не просто зашифровать информацию и потребовать за нее выкуп.

Фишинг. Злоумышленники активно прибегают к методам социальной инженерии для атак на организации в Африке. В первом полугодии 2026 г. в B2B-секторе было зафиксировано более 6 млн попыток переходов по фишинговым ссылкам — на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Также в Африке широко распространены BEC-атаки, когда злоумышленники начинают переписку с сотрудником компании с целью завоевать его доверие и убедить выполнить действия, идущие во вред интересам компании или ее клиентам — например, перевести деньги на счет злоумышленников или переслать конфиденциальные файлы. В фокусе у злоумышленников финансовый сектор — прежде всего компании, которые часто проводят международные транзакции и имеют недостаточно надежные механизмы защиты.

«Ландшафт киберугроз в Африке постоянно меняется: появляются новые угрозы, в том числе связанные с развитием искусственного интеллекта. Злоумышленники используют ИИ, чтобы автоматизировать кибератаки, искать уязвимости и придумывать убедительные мошеннические схемы. По данным Интерпола на 2025 г., на долю киберпреступности приходилось 30% всех зафиксированных преступлений в регионе. Повышение уровня кибербезопасности в таких условиях не только положительно влияет на работу отдельных компаний, но и помогает экономическому развитию и выходу на международные рынки. "Лаборатория Касперского” активно содействует борьбе с киберпреступностью в Африке. В частности, компания заключила соглашение о сотрудничестве с Африполом, в рамках которой делится данными о киберугрозах, а также участвует в операциях Интерпола в данном региона», — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по глобальным общественным связям.

* APT (Advanced Persistent Threats) — сложные целевые кибератаки, которые обычно совершаются с целью шпионажа, кражи конфиденциальных данных или нарушения работы системы, а не для получения быстрой выгоды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Минцифры получит полномочия координировать внедрение ИИ в России

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Путин обязал частные ЦОДы резервировать 10% мощностей для экстренных нужд

Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026
CNEWS TV Когда прольется кровь российских ИТ-вендоров?
ОБЗОР Корпоративные порталы 2026
ОБЗОР Графические платформы для управления СУБД 2026
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок решений для резервного копирования 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Кейсбук: внедрения российских платформ виртуализации 2026