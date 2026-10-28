APT-группы начали активно атаковать организации в Африке

«Лаборатория Касперского» активно сотрудничает с Африполом и Интерполом для борьбы с киберпреступностью в регионе. Эксперты отмечают, что в последние два года регионом заинтересовались APT-группы*, которые ранее практически в нем отсутствовали. В основном атакам подвергаются государственные учреждения, телеком и энергетика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На фоне цифровизации в Африке не только открываются новые возможности, но и расширяется поверхность атаки. Согласно данным Интерпола, среди наиболее распространённых угроз в данном регионе — онлайн-мошенничество, программы-вымогатели, компрометация корпоративной электронной почты (BEC-атаки), а также цифровой шантаж с использованием материалов личного характера.

Основные угрозы для бизнеса

APT-атаки. Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что в 2025-2026 гг. APT-группы стали активно атаковать организации в Африке — хотя ранее этот регион не являлся для них приоритетным. Чаще всего их мишенью становятся государственные учреждения, а также телеком и сфера энергетики. В частности, в 2025 г. регион стал подвергаться атакам известной группы APT41, которая ранее практически в нем отсутствовала.

Шифровальщики. По данным Kaspersky Security Network, по итогам 2025 г. Африка была на третьем месте (7,62%) среди всех регионов по доле организаций, подвергшимся атакам программ-вымогателей — после Латинской Америки (8,13%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (7,89%). В первом полугодии 2026 г. доля атакованных компаний в Африке составила 5,2%, чаще всего с шифровальщиками сталкивались компании в Мадагаскаре, Мозамбике, Уганде, Эфиопии и Алжире.

Несмотря на то, что в процентном соотношении число атакованных компаний невысокое, шифровальщики представляют серьезную угрозу для компаний. Злоумышленники автоматизируют методы проникновения в систему организаций и всё чаще стремятся похитить конфиденциальные данные и опубликовать их — а не просто зашифровать информацию и потребовать за нее выкуп.

Фишинг. Злоумышленники активно прибегают к методам социальной инженерии для атак на организации в Африке. В первом полугодии 2026 г. в B2B-секторе было зафиксировано более 6 млн попыток переходов по фишинговым ссылкам — на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Также в Африке широко распространены BEC-атаки, когда злоумышленники начинают переписку с сотрудником компании с целью завоевать его доверие и убедить выполнить действия, идущие во вред интересам компании или ее клиентам — например, перевести деньги на счет злоумышленников или переслать конфиденциальные файлы. В фокусе у злоумышленников финансовый сектор — прежде всего компании, которые часто проводят международные транзакции и имеют недостаточно надежные механизмы защиты.

«Ландшафт киберугроз в Африке постоянно меняется: появляются новые угрозы, в том числе связанные с развитием искусственного интеллекта. Злоумышленники используют ИИ, чтобы автоматизировать кибератаки, искать уязвимости и придумывать убедительные мошеннические схемы. По данным Интерпола на 2025 г., на долю киберпреступности приходилось 30% всех зафиксированных преступлений в регионе. Повышение уровня кибербезопасности в таких условиях не только положительно влияет на работу отдельных компаний, но и помогает экономическому развитию и выходу на международные рынки. "Лаборатория Касперского” активно содействует борьбе с киберпреступностью в Африке. В частности, компания заключила соглашение о сотрудничестве с Африполом, в рамках которой делится данными о киберугрозах, а также участвует в операциях Интерпола в данном региона», — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по глобальным общественным связям.

* APT (Advanced Persistent Threats) — сложные целевые кибератаки, которые обычно совершаются с целью шпионажа, кражи конфиденциальных данных или нарушения работы системы, а не для получения быстрой выгоды.