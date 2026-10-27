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ИИТ: в 2027 году будет реализовано на 29% больше проектов интеграции с госсистемами

По данным компании ИИТ («Инфотекс Интернет Траст»), разработчика универсального шлюза TrustGate для взаимодействия с государственными информационными системами, в 2026 г. число запросов на интеграцию со СМЭВ выросло на 22%, с ЕБС – на 18%, а с ЕСИА – на 9%. В компании ожидают, что в 2027 году спрос на интеграционные решения увеличится еще на 29% год к году. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

Чаще всего заказчики запрашивают интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Цифровым профилем, с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также с Единой биометрической системой (ЕБС). Почти половина всех обращений приходится на кредитные организации (49,1%). На втором месте находятся негосударственные пенсионные фонды с долей в 11%, на третьем – страховые компании (5,25%). Остальные запросы поступают от аккредитованных удостоверяющих центров, операторов связи, операторов систем контроля и управления доступом, участников финансового рынка и других компаний, попадающих под требования регулятора.

Рост в первую очередь связан с последовательным развитием нормативной базы и методических рекомендаций ведомств, включая обновление процессов в ЕСИА, переход на СМЭВ 4 и расширение сценариев использования Единой биометрической системы. При этом организации с крупной клиентской базой находят в таких интеграциях и дополнительные бизнес-преимущества: валидацию клиентских данных через государственные источники и оптимизацию затрат на электронный документооборот.

Несмотря на повышенный спрос, развитие рынка интеграционных решений сдерживают несколько факторов. Прежде всего, это длительный цикл реализации проектов. От момента принятия решения об интеграции до полного развертывания системы в продуктивной среде проходит в среднем от 2 до 9 месяцев. Этот процесс может дополнительно затягиваться из-за сложностей с формализацией внутренних бизнес-процессов со стороны заказчиков.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Кроме того, барьером в интеграционных проектах становится сокращение ИТ-бюджетов. В условиях макроэкономической неопределенности одни компании принимают решение о переносе сроков реализации, а другие – идут на компромиссы, экономя на качестве или оптимизируя требования к информационной безопасности. Это повышает риски, связанные со стабильностью работы систем.

«В ближайшие 12 месяцев мы ожидаем на 29% больше проектов интеграции с государственными информационными системами, чем за последний год. Устойчивый рост спроса показывает, что рынок становится более зрелым: компании начинают планировать такие проекты заблаговременно, а не реагировать на изменения в последний момент», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.

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