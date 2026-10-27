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«Геоскан» передал «ЛизаАлерт» видеодрон для поиска людей с воздуха

«Геоскан» передал поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» беспилотник самолетного типа «Геоскан 201 Видео» для длительного поиска пропавших людей с воздуха на больших и труднодоступных территориях. Дрон оснащен видеокамерой с тепловизором, что помогает обнаружить человека в темное время суток и в лесу. Компания обеспечит полную техническую и методическую поддержку. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Специалисты «Геоскана» провели для волонтеров вводный инструктаж и практическое обучение в полевых условиях. Участники отработали различные сценарии поиска пропавших людей, отдельное внимание уделили оперативному развертыванию и запуску беспилотника с неподготовленных площадок.

«Мы разрабатываем технологии, опираясь на практическую ценность и реальные потребности тех, кто будет ими пользоваться. "Геоскан 201" в этом смысле — универсальная и надежная платформа, которую можно адаптировать под разные задачи. Мы рассчитываем, что беспилотник поможет волонтерам "ЛизаАлерт“ спасать жизни», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«С нашей точки зрения, "Геоскан 201" — очень перспективный беспилотник, отличается простотой эксплуатации, компактными размерами и хорошими целевыми нагрузками. Совместная работа по кастомизации этого борта под наши потребности позволит получить принципиально другой беспилотник, который сможет осуществлять поисково-спасательные работы в современных условиях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу», — сказал руководитель направления «Беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Герасимов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Геоскан 201 Видео» оснащен компактной комбинированной камерой PV32 собственной разработки с трехосевой гиростабилизацией. Она объединяет камеры видимого и инфракрасного диапазонов, что позволяет вести наблюдение как днем, так и в темное время суток. Встроенный вычислительный модуль поддерживает работу алгоритмов искусственного интеллекта непосредственно во время полета, в том числе для автоматического обнаружения и сопровождения объектов.

Беспилотник предназначен для длительного видеомониторинга и может использоваться для поиска людей на территориях площадью до 42 кв. км. Максимальная протяженность маршрута составляет 210 км. Видеосвязь с бортом обеспечивается на расстоянии до 60 км, передача телеметрии — до 80 км.

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