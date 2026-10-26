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В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства автоматизированной обработки карт местности и хранения атрибутов объектов

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.5 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС», Ubuntu и «АльтерОС». В новой версии реализована обработка векторных карт по сценариям с подключением Python-скриптов и функций динамических библиотек. Добавлены задачи трансформирования карт по опорным точкам и расчета параметров проекции местных систем координат. Реализована поддержка групповой семантики для хранения многоуровневых структур атрибутов пространственных объектов. Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов, контроля метрики и топологии мультиполигонов, расширены возможности импорта данных из DXF и табличных форматов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализован режим «Обработка карты по сценарию», предназначенный для автоматизации обработки векторных карт. Пользователи могут формировать сценарии из базовых и пользовательских задач, настраивать параметры и определять последовательность выполнения операций. Список доступных задач расширяется подключением Python-скриптов и функций динамических библиотек, что позволяет включать в сценарии собственные алгоритмы обработки пространственных данных. Поддерживаются выполнение всего сценария и выборочный запуск отдельных задач. При необходимости для обработки можно подключить дополнительную векторную карту. Сценарии и параметры задач сохраняются в файлах для повторного использования. Для формирования сценариев доступен обширный набор задач, включающий создание объектов, заполнение семантики, коррекцию метрики, нанесение подписей, подготовку карт к печати и многие другие операции. Новый режим позволяет объединять регулярно выполняемые операции в единый процесс и сокращать количество ручных действий при подготовке и обновлении карт.

Добавлена задача «Трансформирование векторной карты», предназначенная для привязки карт к заданной системе координат и исправления смещений и деформаций объектов по опорным точкам. Поддерживаются четыре линейных и три нелинейных метода трансформирования, включая аффинное, полиномиальное и преобразование типа «резиновый лист». Координаты точек загружаются из каталогов или измеряются на исходной и дополнительной картах в однооконном и двухоконном режимах. Для оценки точности отображаются остаточные расхождения и среднеквадратические отклонения по опорным и контрольным точкам. Построение матриц нелинейных искажений позволяет сравнивать методы преобразования и выбирать подходящий для конкретных данных. Предусмотрена обработка отдельной карты, выделенных объектов, всех открытых векторных карт или карт из проекта MPT. Новая задача позволяет согласовывать картографические материалы из разных источников и устранять взаимные смещения слоев при обновлении карт.

Реализована задача «Расчет параметров проекции местной системы координат», позволяющая определять параметры проекции по координатам общих точек в местной и известной системах координат. Исходные данные загружаются из каталогов геодезических или плановых координат в СК-42, СК-63, СК-95 и местных системах с известными параметрами. Предусмотрено вычисление параметров проекции Transverse Mercator, частным случаем которой является проекция Гаусса-Крюгера, а также угла поворота местной системы координат. Пользователи могут выбирать вычисляемые параметры и фиксировать известные значения. Для контроля точности отображаются остаточные расхождения и среднеквадратические отклонения отдельно по опорным и контрольным точкам, что обеспечивает независимую оценку результатов. Полученные параметры сохраняются в XML для последующего использования при создании электронных карт. Новая задача упрощает определение недостающих параметров МСК и согласование картографических данных из разных источников.

Для описания сложных свойств пространственных объектов реализован новый тип атрибута - групповая семантика. Она позволяет объединять связанные характеристики в многоуровневые структуры, содержащие отдельные семантики, повторяющиеся наборы значений и другие вложенные группы. Такие структуры соответствуют представлению сложных данных в XML и JSON или связанных таблицах баз данных. Простым примером групповой семантики является адрес здания. Один объект может иметь несколько групп «Адрес», каждая из которых объединяет значения «Город», «Улица» и «Дом». В кадастровых данных таким способом можно хранить повторяемые сведения «Правообладатели», «Описание доли в праве» и «Документы-основания». В аэронавигационных данных групповая семантика «Описание класса воздушного пространства» может включать вложенную повторяемую группу «Вертикальные границы воздушного пространства». Заполненные характеристики отображаются в свойствах объекта в виде дерева. Для поиска и отбора объектов добавлена возможность учитывать принадлежность характеристики к конкретной группе. Например, семантику «Название организации» можно искать отдельно в составе групп «Управляющая организация», «Эксплуатирующая организация» или «Обслуживающая организация». Это позволяет работать не только со значением атрибута, но и учитывать его роль в структуре описания объекта.

Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов карты. В «Редакторе карты» появился вспомогательный режим «Вертикальная/горизонтальная линия», автоматически выбирающий направление построения в зависимости от движения курсора. При изменении типа объекта основные параметры преобразования вынесены на отдельную панель, что уменьшает количество промежуточных запросов при обработке данных.

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Доработан контроль векторной карты. При проверке минимального количества точек метрики теперь учитываются свойства объекта, установленные в классификаторе. Для объектов с признаком «Метрика не обязательна» отсутствие метрики не считается ошибкой, а для векторных знаков с признаком «Одна точка в метрике» допускается наличие одной или двух точек. Добавлена поддержка мультиточечных объектов, содержащих две и более точки в одном или нескольких контурах метрики. Усовершенствован контроль топологии мультиполигонов при проверке самопересечений и входимости подобъектов. Система различает допустимые и ошибочные случаи соприкосновения границ: примыкание внешних контуров мультиполигона в одной точке допускается и не фиксируется как ошибка. Если в одной точке соприкасаются внешний и внутренний контуры, в режиме редактирования может быть выполнено автоматическое исправление геометрии со смещением точки одного из них на величину до 0,04 мм в масштабе карты. Это позволяет точнее учитывать особенности геометрии сложных объектов и сократить количество ложных сообщений при автоматизированном контроле цифровых карт.

Обновлены средства импорта данных. При загрузке DXF добавлена обработка примитивов типа «Мультивыноска» (MultiLeader) с формированием выносок и учетом параметров их оформления. В процессе импорта данных обрабатываются и формируются оба кластера: правый и левый. При обработке учитывается наличие неограниченного количества выносок каждого из кластеров. В задаче «Импорт из CSV, TXT, XYH, XLSX» реализована обработка строк произвольной длины, что позволяет загружать объекты со сложной геометрией, произвольным количеством точек и мультиконтурами. Для данных в местных системах координат предусмотрена возможность смены осей X и Y при импорте.

ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств «GPS/ГЛОНАСС», печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

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