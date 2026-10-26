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Граждане оплатили налоги на «Госуслугах» более 16 млн раз

Отслеживать свои налоги стало еще удобнее — теперь уведомления приходят на «Госуслуги» автоматически, писать дополнительное заявление не нужно. Оплатить начисления можно также прямо в личном кабинете. Такой возможностью граждане воспользовались уже 16,3 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В каком случае уведомление приходит на «Госуслуги»: у вас есть подтвержденная учетная запись на портале; вы не подавали отказ от получения налоговых уведомлений; общая сумма начисленных к оплате налогов — от 300 руб.

Если эти условия не будут выполнены, налоговая служба направит уведомление бумажным письмом по почте.

Какие налоги могут быть указаны в уведомлении: налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как оплатить налоги на «Госуслугах»

Дождитесь уведомления о налоге в личном кабинете. Откройте раздел «Платежи». Выберите «К оплате» и оплатите налог единым налоговым платежом.

До какого числа нужно оплатить налоги

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В 2026 г. граждане уплачивают налоги за 2025 г. Налоговое уведомление придет не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты начислений. Обычно рассылка начинается с сентября. Уплатить всю сумму налога нужно до 1 декабря, после этого будут начисляться пенни.

Отказаться от получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» можно в любой момент в разделе «Доходы и налоги». В этом случае они будут поступать только в личный кабинет на сайте ФНС или заказным письмом по почте.

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