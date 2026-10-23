Ситуационно-информационный центр Минтранса России начал получать от «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о ДТП и онлайн-движении транспорта

Ситуационно-информационный центр Минтранса России начал получать от госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о ДТП и онлайн-движении транспорта, включая беспилотные грузовики, общественный пассажирский транспорт, транспортные средства с опасными грузами и лесную технику. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Информация используется для мониторинга и объективной оценки работы транспортного комплекса, повышения скорости оценки последствий дорожных инцидентов и своевременного принятия управленческих решений.

Данные «ЭРА-ГЛОНАСС» передаются в режиме реального времени в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте (АСУ ТК) без персональных сведений о водителях и пассажирах. В рамках интеграции обрабатываются только координаты и технические параметры транспортных средств, необходимые для управления движением и контроля дорожной обстановки.

Как отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, сегодня к аварийному оповещению «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 14 млн автомобилей, а за 9 месяцев 2026 г. система передала спасателям более 88 тысяч аварийных вызовов: «В этих цифрах – спасение тысяч водителей и пассажиров ежегодно. Платформа мониторинга движения, к которой подключено более 400 тысяч транспортных средств, повышает прозрачность, безопасность работы всего общественного транспорта, беспилотников, перевозок леса и опасных грузов. Интеграция с АСУ ТК позволит оперативно видеть транспорт в зоне инцидентов, массовых аварий, перекрытий и эффективнее управлять дорожной обстановкой, значительно снижая риски массовых дорожных происшествий».

Раньше в АСУ ТК не поступали данные о движении транспорта. Теперь система будет получать информацию в реальном времени и показывать, какие транспортные средства находятся в зоне влияния инцидентов. Это позволит дежурной смене осуществлять соответствующее информирование в целях управления обстановкой на транспорте.

При изменениях на дорожной сети – например, из-за массовых ДТП или стихийных бедствий – система позволит за минуты оценить, сколько транспортных средств необходимо перенаправить на альтернативные маршруты и какие грузовики с опасными грузами находятся в зоне события. АСУ ТК покажет, какие транспортные средства находятся в зоне возможного влияния события, а какие – за её пределами, и определит их местоположение относительно инцидента. На основе этих данных сформируется единая картина для федерального центра и регионов, что ускорит принятие решений и станет информационной основой для обеспечения организации движения транспорта по другим маршрутам.

По словам директора ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Александра Кислякова, получение данных из «ЭРА-ГЛОНАСС» в АСУ ТК – это следующий этап создания единого цифрового контура управления транспортом: «Мы последовательно интегрируем источники информации, чтобы дежурные службы получали полную и актуальную картину происходящего. Это позволит быстрее реагировать на инциденты и снижать негативное влияние на пассажиров и грузопотоки».

Снижение риска происшествий с перевозкой леса и опасных грузов повысит безопасность миллионов автомобилистов и пассажиров автотранспорта. В частности, к опасным грузам относятся взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные и радиоактивные материалы, едкие вещества и другие материалы, требующие особых условий перевозки. Лесные грузы – это круглый лес, пиломатериалы, технологическая щепа, фанера и другие изделия из древесины. Перевозка таких грузов требует особого контроля из-за габаритов и веса транспортных средств.