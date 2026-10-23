CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

Ситуационно-информационный центр Минтранса России начал получать от «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о ДТП и онлайн-движении транспорта

Ситуационно-информационный центр Минтранса России начал получать от госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о ДТП и онлайн-движении транспорта, включая беспилотные грузовики, общественный пассажирский транспорт, транспортные средства с опасными грузами и лесную технику. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Информация используется для мониторинга и объективной оценки работы транспортного комплекса, повышения скорости оценки последствий дорожных инцидентов и своевременного принятия управленческих решений.

Данные «ЭРА-ГЛОНАСС» передаются в режиме реального времени в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте (АСУ ТК) без персональных сведений о водителях и пассажирах. В рамках интеграции обрабатываются только координаты и технические параметры транспортных средств, необходимые для управления движением и контроля дорожной обстановки.

Как отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, сегодня к аварийному оповещению «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 14 млн автомобилей, а за 9 месяцев 2026 г. система передала спасателям более 88 тысяч аварийных вызовов: «В этих цифрах – спасение тысяч водителей и пассажиров ежегодно. Платформа мониторинга движения, к которой подключено более 400 тысяч транспортных средств, повышает прозрачность, безопасность работы всего общественного транспорта, беспилотников, перевозок леса и опасных грузов. Интеграция с АСУ ТК позволит оперативно видеть транспорт в зоне инцидентов, массовых аварий, перекрытий и эффективнее управлять дорожной обстановкой, значительно снижая риски массовых дорожных происшествий».

Раньше в АСУ ТК не поступали данные о движении транспорта. Теперь система будет получать информацию в реальном времени и показывать, какие транспортные средства находятся в зоне влияния инцидентов. Это позволит дежурной смене осуществлять соответствующее информирование в целях управления обстановкой на транспорте.

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит
Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит Цифровизация

При изменениях на дорожной сети – например, из-за массовых ДТП или стихийных бедствий – система позволит за минуты оценить, сколько транспортных средств необходимо перенаправить на альтернативные маршруты и какие грузовики с опасными грузами находятся в зоне события. АСУ ТК покажет, какие транспортные средства находятся в зоне возможного влияния события, а какие – за её пределами, и определит их местоположение относительно инцидента. На основе этих данных сформируется единая картина для федерального центра и регионов, что ускорит принятие решений и станет информационной основой для обеспечения организации движения транспорта по другим маршрутам.

По словам директора ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Александра Кислякова, получение данных из «ЭРА-ГЛОНАСС» в АСУ ТК – это следующий этап создания единого цифрового контура управления транспортом: «Мы последовательно интегрируем источники информации, чтобы дежурные службы получали полную и актуальную картину происходящего. Это позволит быстрее реагировать на инциденты и снижать негативное влияние на пассажиров и грузопотоки».

Снижение риска происшествий с перевозкой леса и опасных грузов повысит безопасность миллионов автомобилистов и пассажиров автотранспорта. В частности, к опасным грузам относятся взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные и радиоактивные материалы, едкие вещества и другие материалы, требующие особых условий перевозки. Лесные грузы – это круглый лес, пиломатериалы, технологическая щепа, фанера и другие изделия из древесины. Перевозка таких грузов требует особого контроля из-за габаритов и веса транспортных средств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За срыв разработки власти чуть не оштрафовали дизайн-центр на 1,2 миллиарда, но снизили штраф в четыре раза

Правительство Великобритании: Мы понятия не имеем, сколько тратим на цифровую трансформацию

За геолокацией мигрантов через приложение «Амина» начнут следить за пределами Москвы

ФСБ советует организациям отключать сайты из-за «дыры» в PHP

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение 2026: итоги и планы
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026
ОБЗОР Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса (BCDR) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты