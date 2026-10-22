ФНС и ГНИВЦ завершили ключевой этап импортозамещения АИС «Налог-3»: 9 критичных подсистем переведены на Postgres Pro

Федеральная налоговая служба России совместно с ГНИВЦ успешно завершила масштабный проект по переводу ключевых подсистем АИС «Налог-3» на отечественную СУБД Postgres Pro Enterprise Certified. Проект, реализованный в период с 2022 по 2026 г., затронул 9 критичных подсистем учетного и контрольного блоков, что составило около 45% от общего объема транзакционных данных системы, превышающего 2 ПБ. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

АИС «Налог-3» –– одна из крупнейших государственных информационных систем страны, которая автоматизирует ключевые процессы налогового администрирования. Ее ядро построено на аппаратно-программном комплексе Oracle Exadata — это решение обеспечивало целостность данных, но одновременно замыкало множество подсистем на одну базу, делая всю систему зависимой от одного компонента. В 2022 г. ФНС и ГНИВЦ определили приоритетные для перехода элементы системы — те подсистемы, которые содержат данные о юридических и физических лицах, а также информацию, связанную с контрольной деятельностью ведомства.

Для новой архитектуры была выбрана сертифицированная редакция СУБД Postgres Pro Enterprise, разработанная компанией Postgres Professional. Выбор обусловлен способностью продукта работать в крупных промышленных системах, высокими требованиями к надежности и соответствием строгим требованиям регуляторов в области защиты информации. Целевая архитектура была развернута на программно-аппаратных комплексах в отказоустойчивой трехузловой конфигурации.

На подготовительных контурах команда проекта многократно отрабатывала процедуру переноса данных, добившись скорости, при которой массивы данных объемом 40–50 ТБ переносились примерно за сутки. Именно эти показатели позволили рассчитать технологическое окно для промышленного внедрения. В результате реализации проекта транзакционные данные 9 критичных подсистем АИС «Налог-3» учетного и контрольного блоков перенесены с Oracle Exadata в новый промышленный контур на базе Postgres Pro Enterprise Certified.

По итогам проекта снижена зависимость критичных элементов АИС «Налог-3» от иностранного вендора СУБД и уменьшена концентрация рисков за счет вывода части нагрузки из единой централизованной базы данных в несколько отдельных отказоустойчивых кластеров. Функциональные и эксплуатационные характеристики перенесенных подсистем сохранены в полном объеме. Промышленный переход выполнен в технологическое окно продолжительностью чуть более суток, включающее перенос данных, резервное копирование и конфигурирование прикладного ПО. В ходе эксплуатации нового решения подтверждена его работоспособность в условиях постоянного роста: ежемесячный прирост объема данных в новом контуре составляет 3–4 ТБ и не сопровождается деградацией производительности. Более того, отмечено повышение скорости выполнения отдельных операций по сравнению с Oracle Exadata.

«Когда мы только начинали обсуждать объемы баз данных, которые планировалось разместить на Postgres Pro Enterprise Certified, многие сомневались, что такая конструкция будет работоспособна. В ходе экспериментов, нескольких этапов опытной эксплуатации и по итогам промышленного внедрения мы убедились сами и убедили заказчика: решение работает. Мы стартовали с первичного наполнения отдельных баз объемом в несколько терабайт, сейчас, после полного цикла внедрения, мы имеем БД объемом до 60 ТБ с ежемесячным приростом в несколько терабайт, и система выдерживает эту нагрузку. Этот проект подтвердил, что Postgres Pro Enterprise Certified может применяться для задач федерального масштаба», — отметил Сергей Штурмин, заместитель генерального директора ГНИВЦ.

«Этот проект стал одним из наиболее показательных примеров импортозамещения СУБД в государственном секторе. Postgres Pro Enterprise Certified подтвердила способность работать с критически значимыми данными, большими объемами и высокими требованиями к надежности. Для нас особенно важно, что решение применяется не в экспериментальном, а в промышленном контуре одной из крупнейших информационных систем страны», — сказал Артем Галонский, генеральный директор Postgres Professional.