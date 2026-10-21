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Республика Алтай подтвердила полную готовность к проведению ГИА на ОС Astra Linux

В Республике Алтай (РА) успешно завершен переход всех школ на ОС Astra Linux и связанный с ним этап обучения педагогов региона работе с операционной системой «Группы Астра». Следующий трек проекта — проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) на базе данного ИТ-решения. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Тестирование технической готовности компьютеров на Linux-системе в ППЭ состоится 27—29 октября этого года, а 16 декабря новое программное обеспечение применят на всероссийской апробации проведения единого государственного экзамена. Педагоги Республики Алтай централизованно обучились работать с Astra Linux и уже передают полученные знания и навыки ученикам. Использование российской ОС в учебном процессе позволит школьникам быстрее адаптироваться в программной среде, которая будет использоваться при проведении госэкзаменов.

Astra Linux официально совместима со специализированным ПО на всех рабочих местах, задействованных в ГИА. Как защищенная ОС, она обеспечивает контролируемый ИТ-ландшафт для работы приложений, оборудования и пользователей. Школы 22 регионов уже укомплектованы операционной системой «Группы Астра», Республика Алтай была первой из них и образцовой с точки зрения бесшовного перехода на Astra Linux. Понимая, что замена привычной Windows новой операционной системой потребует адаптации пользователей, Министерство образования и науки РА создало коммуникационный канал для административных работников школ, где они отвечают родителям и учителям на все вопросы по взаимодействию с новой ОС. Как итог, снят психологический барьер при переходе на Linux-систему, а опыт Горного Алтая тиражировался на соседние регионы.

В число референс-проектов «Группы Астра» по импортозамещению ПО в учебных заведениях общего образования входит и Амурская область. Все 293 школы Приамурья внедрили Astra Linux в образовательную инфраструктуру и при технической и методической поддержке вендора продолжают развитие этого проекта, используя его операционную систему при проведении ГИА. Ориентируясь на успешный опыт школ, все колледжи и шесть вузов Амурской области внедрили Astra Linux в собственный ИТ-контур.

К середине 2027 г. «Группа Астра» планирует принять участие в переводе на отечественную ОС программной среды для сдачи госэкзаменов в еще восьми регионах. С этой целью компания запустила серию открытых вебинаров «Астра. Просто: российские ИТ-решения для образования», которые призваны помочь выбрать защищенную Linux-систему для безопасного проведения ГИА. Одна из них — Astra Linux. Образ ОС, скрипты автоматизации и инструкции можно скачать и использовать в общеобразовательных организациях бесплатно и бессрочно. Репозиторий для школ открывает доступ более чем к 200 программным продуктам — от инструментов для изучения языков программирования до систем инженерного проектирования и творческих приложений. Рабочее место, подготовленное для сдачи экзамена, можно использовать и в течение всего учебного года.

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«Республика Алтай — первый регион, все образовательные учреждения которого перевели свои ИТ-инфраструктуры на Astra Linux и теперь готовы использовать эту операционную систему в проведении ГИА. Мы понимали, как непросто перестроиться психологически и быстро научиться работать хоть и на апробированном ПО, но с новым интерфейсом, отказавшись от привычного софта, поэтому оказали всестороннюю поддержку всем учителям, системным администраторам в виде обучения и технических консультаций. Для нас принципиально важно, чтобы обучение педагогов прошло на высшем уровне, ведь от того, насколько быстро, качественно и профессионально они освоят российский программный продукт, будет зависеть и подготовка школьников, а результат повлияет на образовательный процесс в каждой школе Республики Алтай. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку и при подготовке к сдаче экзаменов ГИА на Astra Linux. Наработанный опыт уже используем в других регионах и масштабируем лучшие практики. Наша цель — сделать Astra Linux национальным стандартом для сферы образования», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Для нас внедрение российской операционной системы в экзаменационную инфраструктуру — это не столько выполнение повестки Рособрнадзора о плановом переходе всех ППЭ на Linux-системы, сколько вопрос информационной безопасности, надежности и технологической независимости от зарубежных вендоров и лицензий. Именно поэтому для проведения ГИА мы выбрали ОС Astra Linux и уверены, что контрольно-измерительные материалы и персональные данные школьников будут защищены на все 100%, а в ходе сдачи экзаменов не возникнет технических проблем. Когда речь идет о таком важном событии для школьников и их родителей, как выпускные экзамены, любые проблемы должны решаться здесь и сейчас, а не растягиваться на дни и недели. Поэтому возможность быстро разобраться с нестандартной ситуацией становится показателем общей надежности решения. В сотрудничестве с «Группой Астра» школы региона смогут централизованно подготовить педагогический состав к работе с Astra Linux в условиях ГИА, что положительно скажется на результатах обучающихся республики», — отметила министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова.

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