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Забайкальский край вошел в число регионов-заказчиков на «Портале поставщиков»

Забайкальский край стал 49 регионом, заказчики которого получили возможность публиковать закупки на столичном «Портале поставщиков». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«География «Портала поставщиков» продолжает расширяться: Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчики которого получили возможность проводить закупки на платформе. Теперь государственные и муниципальные учреждения региона могут приобретать необходимые товары, работы и услуги более чем у 420 тыс. поставщиков со всей страны, получая наиболее выгодные предложения в условиях честной конкуренции. При этом предприниматели края уже хорошо знакомы с возможностями портала: они работают на нем с 2015 г. Их продукция востребована в Москве, Новгородской области, Пермском и Краснодарском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах России. Чаще всего заказчики приобретали у поставщиков в Забайкалье хозяйственные, строительные, информационно-технологические и медицинские товары, а также услуги по санитарному содержанию», – отметила Мария Багреева.

Забайкальский край – уже шестой регион, присоединившийся к «Порталу поставщиков» в 2026 г. В этом году регионами-заказчиками на платформе также стали Курская, Еврейская автономная и Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«Подключение новых регионов к порталу поставщиков позволяет действующим пользователям расширять сложившиеся деловые связи и формирует дополнительные возможности для роста числа сделок. Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья. С подключением Забайкальского края в качестве заказчика местные поставщики смогут не только продолжать выходить на рынки других регионов, но и активнее участвовать в закупках на своей территории. В свою очередь предприниматели из иных субъектов России получат возможность предлагать товары, работы и услуги забайкальским заказчикам», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг в каталоге платформы включает в себя более 3,7 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

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