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В НИТУ МИСИС усовершенствовали магнитные датчики для сверхчувствительных измерений

Учёные Университета МИСИС с помощью алгоритмов усовершенствовали работу датчиков на основе эффекта гигантского магнитного импеданса (ГМИ) для поиска микротрещин и дефектов в зданиях. Новая математическая модель автоматически устраняет возникающие погрешности, благодаря чему точность измерений увеличивается более чем в 80 раз. Сотрудники МЧС России успешно протестировали опытный образец, анализируя состояния аварийных домов. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

ГМИ-датчики применяются в различных отраслях: в промышленности для измерения положения, скорости, деформаций и температуры; в геофизике для поиска полезных ископаемых и аномалий магнитного поля; в биомедицине для детекции магнитных меток и наночастиц; в системах неразрушающего контроля для поиска микротрещин и дефектов в конструкциях и металлах.

Специалисты Университета МИСИС, НИЯУ МИФИ и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН увеличили рабочий температурный диапазон образца с помощью программной обработки регистрируемых данных. Для этого рядом с магнитным сенсором размещается миниатюрный датчик температуры. Специальный алгоритм анализирует температуру и автоматически пересчитывает результат измерения, устраняя влияние нагрева или охлаждения. Предложенная математическая модель автоматически устраняет возникающие погрешности, благодаря чему точность измерений сохраняется в широком «индустриальном» диапазоне температур от -50 С до +80 °C.

«В основе предложенного решения лежит использование дополнительной информации об изменении окружающей температуры и данных об изменении показаний ГМИ-датчика при нагреве или охлаждении. Сначала для каждого устройства проводят калибровку — определяют, как именно температура влияет на его работу. Затем во время измерений предложенный алгоритм автоматически учитывает эти изменения и корректирует результат. Благодаря этому удается значительно снизить влияние температурной погрешности на результат измерений», — сказал к.ф.-м.н. Сергей Гудошников, доцент кафедры цветных металлов и золота НИТУ МИСИС.

Без алгоритмической коррекции изменение температуры существенно влияло на результаты измерений. После применения разработанной математической модели температурная погрешность уменьшилась более чем в 80 раз, а показания оставались практически неизменными даже при значительном нагреве. Подробности исследования опубликованы в научном журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Q2).

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Предложенный алгоритм не требует больших вычислительных ресурсов и может работать даже на компактных микроконтроллерах. Это облегчает его использование в существующих измерительных системах и делает перспективным для технических применений, где особенно важны малые размеры и вес устройства», — сказал д.т.н. Вадим Тарасов, заведующий кафедрой цветных металлов и золота, директор Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ МИСИС.

В дальнейшем исследователи планируют увеличить температурный диапазон калибровки. После соответствующей настройки метод сможет обеспечивать высокую точность измерений в диапазоне от −50 до +100 °C, что значительно расширит возможности использования таких датчиков в реальных условиях эксплуатации.

Работа выполнена в рамках программы развития инженерного технологического центра НИТУ МИСИС по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение № 075-15-2025-570) и программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

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