CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Количество заказчиков на «Портале поставщиков» превысило 65 тысяч

Число государственных и муниципальных учреждений, которые могут размещать закупки на «Портале поставщиков», превысило 65 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За 13 лет работы «Портал поставщиков» стал межрегиональной платформой, которая помогает государственным и муниципальным заказчикам – школам, больницам, организациям сфер соцзащиты, культуры, благоустройства – оперативно приобретать качественную продукцию для своих нужд. Московский механизм электронных закупок малого объема доказал свою эффективность и успешно масштабируется на всю страну. Так, за пять лет к порталу присоединились 10 новых регионов, а число работающих на нем заказчиков выросло на четверть и в начале октября превысило 65 тыс. Около половины из них представляют Москву, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую области и Краснодарский край», – отметила Мария Багреева.

Сейчас на портале работают заказчики из 48 регионов России. Только в 2026 г. к ресурсу подключилось пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«В 2026 г. к порталу поставщиков наиболее активно присоединялись организации-заказчики из Пермского и Приморского краев, Москвы, Рязанской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Чаще всего подключившиеся учреждения приобретали продукцию обрабатывающих производств, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также бумажные и картонные изделия», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. На платформе работают более 410 тыс. предпринимателей со всей страны. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых ими, включает в себя более 3,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Российские смартфоны занимают 1% рынка. Через 10 лет ничего не изменится

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса (BCDR) 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты
ОБЗОР Рынок СЭД 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские лоукод-платформы low-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок систем для интегрированного бизнес-планирования 2026