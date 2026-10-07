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Правительство Вологодской области перевело работу с обращениями граждан на Directum RX

В новой системе работают более 800 сотрудников правительства, администрации губернатора и органов исполнительной власти региона. После перехода работа с документами стала требовать на 80% меньше времени, а обмен файлами между ведомствами ускорился вдвое. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Проект со стороны региона курировала министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина, за внедрение отвечала компания «Старков Групп» — генеральный партнер Directum. При переходе ГИС «Обращения граждан» на Directum RX сделали ставку на стандартные возможности платформы. Так систему проще обновлять и развивать без сложной кастомизации. Поэтому вместо адаптации Directum RX под сложившийся порядок работы часть процессов пересмотрели.

Обращения из платформы обратной связи (ПОС), интернет-приемной и системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) в новую систему поступают автоматически. Проекты резолюций и комплект документов для переадресации (сопроводительное письмо и уведомление) формируются по шаблонам. Руководитель за один раз может утвердить или подписать электронной подписью сразу несколько документов. Ответы гражданам проходят весь путь в электронном виде: от согласования до отправки заявителю. От полной миграции исторических данных отказались: записи из прежней ГИС выгрузили в отдельный справочник, где сотрудник может найти предыдущее обращение и связать его с новым.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

ГИС «Обращения граждан» стала третьей системой электронного документооборота Вологодской области на базе Directum RX. Ее запуск завершил пятилетнюю программу перехода региональных органов власти на российскую платформу. Ранее на Directum RX перевели подведомственные учреждения и автоматизированную систему электронного документооборота (АСЭД) органов власти. Все этапы прошли по утвержденной дорожной карте и завершились в запланированные сроки.

«Мы планируем в дальнейшем подключить к ГИС „Обращения граждан“ муниципальные образования Вологодской области. С ростом числа пользователей потребуется развивать инфраструктуру и увеличивать серверные мощности. Также хотим дать руководителям возможность работать с обращениями на планшетах в защищенном контуре и продолжить развитие обмена данными с федеральными системами», — сказала министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.

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