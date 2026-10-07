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«Элар» продолжает масштабную цифровизацию архива города Севастополя

ГК «Элар» перевела в электронный вид более 241 тыс. листов архивных документов для ГКУ «Архив города Севастополя». Новый проект продолжил многолетнее сотрудничество, общий результат которого превысил 1,7 млн оцифрованных листов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элар».

Электронные копии пополнили цифровое хранилище и автоматизированную информационную систему архива. Сформированный массив дает возможность работать с электронными копиями без обращения к подлинникам, снижая нагрузку на оригиналы и способствуя их сохранности. Объединение информации в АИС архива и использование автоматизированного научно-справочного аппарата сокращают сроки исполнения запросов граждан и организаций, повышают эффективность работы специалистов и расширяют возможности обслуживания в читальном зале.

Для реализации проекта «Элар» развернул масштабную площадку по оцифровке. Работы велись на промышленных планетарных сканерах, позволяющих бережно переводить в электронный вид сшитые архивные дела, в том числе при неполном раскрытии. Профессиональное российское оборудование рассчитано на работу с документами форматом от А6 до А2 и бумагой различной плотности, что позволяет обрабатывать широкий спектр архивных материалов с учетом особенностей их физического состояния.

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Каждый созданный электронный образ проходил многоступенчатый контроль качества, включавший программную проверку параметров сканирования, последовательный визуальный просмотр массива и дополнительную выборочную экспертизу. Такой подход позволяет контролировать полноту и последовательность цифровых копий, качество воспроизведения документов и соответствие электронного массива установленным требованиям.

«Элар» на протяжении многих лет сотрудничает с архивом города Севастополя, последовательно переводя его документальное наследие в цифровую среду. За последние шесть лет при участии специалистов компании оцифровано более 1,7 млн листов архивных документов постоянного срока хранения. Так, только в 2024 г. в электронный вид было переведено более 260 тыс. листов, включая дела администрации, приказы, протоколы и похозяйственные книги, а также графики, схемы и карты крупного формата, а в 2025 г. объем оцифрованного массива составил еще более 226 тыс. листов архивных документов.

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