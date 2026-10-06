Ключевые заявления Михаила Мишустина на «Цифровых решениях»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии ИТ-форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Вот основные тезисы премьер-министра.



О телекоме

Сильная телеком-отрасль – одна из инфраструктурных основ цифровой экономики. По итогам прошлого года рынок услуг связи в России вырос на 13% – до 2,5 трлн руб., а количество базовых станций достигло 1 млн. За шесть лет мобильным интернетом были обеспечены жители 8 тыс. малых населённых пунктов, и в этом году к ним добавится ещё более 1,5 тыс. На низких орбитах уже действует группировка из более чем 30 аппаратов для обеспечения доступа к интернету в любом уголке страны.

О ЦОДах

Формирование развитой сети центров обработки данных – совместная задача государства и бизнеса. Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет 80-90%. На стадии строительства сейчас 42 ЦОДа с инвестициями, превышающими 280 млрд руб. По поручению Президента формируется генеральная схема размещения таких объектов.

О технологиях ИИ

Правительство продолжит оказывать поддержку разработчикам. Для критически значимой инфраструктуры будет определено, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей. При этом для предприятий будет предусмотрен переходный период для их внедрения. Важно, чтобы у госучреждений также был доступ к отечественным ИИ-решениям – для этого надо задействовать возможности платформы «Гостех».

О беспилотном транспорте

Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам с 2024 г. превысил 18 млн километров. Сейчас тестируются более ста высокоавтоматизированных тягачей. В Москве доступны для заказа 100 беспилотных такси, а число роботов-доставщиков по всей стране превышает 1 тыс.

О цифровых платформах

Все онлайн-продажи в России по итогам 2025 г. превысили 13 трлн руб. Из них 70% приходятся на платформы. Оформлено свыше 8 млрд заказов. Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает первое место и удерживает эти позиции пятый год подряд. Цифровые платформы также активно внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и на транспорте.

О медиа и соцсетях

В России сформирована полноценная цифровая среда. «Яндекс.Браузер» стал самым используемым в стране и впервые обошел по популярности Google Chrome. Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет 94 млн человек, а в национальном мессенджере Max зарегистрировано свыше 130 млн пользователей. Онлайн-кинотеатры, сервисы музыкального стриминга и электронных книг за два прошедших года увеличили выручку вдвое. На 100 млн устройств работает отечественный магазин приложений RuStore.

О кибербезопасности

Количество киберпреступлений за 8 месяцев текущего года снизилось практически на треть. Сформирована антифрод-платформа для взаимодействия банков, операторов связи и цифровых платформ, позволяющая быстро блокировать подозрительные операции. У людей также должна быть возможность оперативно сообщить о мошенничестве, и реализована она должна быть на Госуслугах.

Об ИТ-отрасли

Объем реализации российских решений в первом полугодии этого года приблизился к 3 трлн руб. Каждый рубль государственной поддержки, который получают ИТ-компании, позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет. Продолжается переход на отечественное ПО – уже стартовал отбор новых особо значимых проектов, которые получат господдержку.

О подготовке кадров

Бизнес активно участвует в обучении будущих ИТ-специалистов. Не менее 3% от сэкономленных благодаря льготам средств компании направляют на поддержку ИТ-образования. Уже подписано порядка тысячи соглашений с вузами, колледжами, школами. Охвачено более полумиллиона школьников, студентов и учителей. Общий объем инвестиций превысил 10 млрд руб. В рамках инициативы «Код будущего» уже 300 тыс. школьников освоили навыки программирования. 75% выпускников этой программы поступают в вузы на ИТ и инженерные направления.