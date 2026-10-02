Организация «Росатома» повысила уровень защиты от киберугроз с помощью продуктов Positive Technologies

Специалисты iTProtect, системного интегратора в области информационной безопасности (ИБ), помогли выстроить процессы мониторинга ИБ-событий для организации «Росатома». Эти процессы используются в работе центра мониторинга кибербезопасности, построенного на базе системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности MaxPatrol SIEM от Positive Technologies. В рамках проекта таже была внедрена система управления уязвимостями нового поколения MaxPatrol VM, позволяющая приоритизировать недостатки безопасности. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

На момент старта проекта заказчик уже развернул MaxPatrol SIEM в своей инфраструктуре. В рамках проекта команда iTProtect помогла выстроить процессы работы системы для сбора событий с хостов, а также инструментов сетевой безопасности, включая VPN и NGFW.

Также эксперты iTProtect расширили процесс мониторинга ИБ-событий средствами управления уязвимостями (Vulnerability Management) на базе продукта MaxPatrol VM от Positive Technologies. Система интегрируется с MaxPatrol SIEM, поэтому специалистам организации «Росатома» не потребовалось вносить изменения в инфраструктуру. MaxPatrol VM помогает специалистам контролировать уязвимости на всех этапах: выявлять их, определять приоритет устранения и контролировать выполнение задач. Система поддерживает актуальную информацию об активах и их защищенности, что позволяет сосредоточить ресурсы на наиболее значимых недостатках безопасности.

Пилотный проект подтвердил, что системы эффективно работают в связке друг с другом: MaxPatrol VM предоставляет данные о наличии уязвимостей, а MaxPatrol SIEM — позволяет выявлять подозрительные действия и помогает сотрудникам подразделений ИБ реагировать на инциденты. В комплексе они обеспечивают непрерывный цикл управления уязвимостями и реагирования на инциденты.

«Сегодня, когда целевые атаки становятся нормой, задачи обеспечения киберустойчивости бизнеса становятся особенно важными. По своим проектам мы видим, что эффективность работы SIEM зависит от выстроенного обмена данными с ключевыми элементами корпоративной инфраструктуры и налаженных процессов взаимодействия как систем, так и функциональных ролей в ИБ-службе. Наша команда помогла заказчику не просто обеспечить контроль над ИБ-событиями, но и создать основу для работы с рисками ИБ и эффективного противодействия сложным угрозам, включая APT-группы», — отметил Кирилл Лукьянов, руководитель департамента проектирования и внедрения iTProtect.

«Наши решения можно гибко настраивать под конкретный профиль рисков компании и особенностей ее работы. MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM обогащают друг друга данными, делают инфраструктуру организации прозрачной для ИБ-специалистов и в то же время позволяют им правильно приоритизировать задачи по устранению уязвимостей», — сказал Алексей Павлов, директор по развитию и сопровождению продуктов Positive Technologies.