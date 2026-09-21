CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров

В Московской области заработала телеветеринария – онлайн-консультации проводят специалисты государственных ветклиник. Записаться на дистанционный прием можно на портале «МОй АПК». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное – животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы записаться на онлайн-прием, необходимо на портале «МОй АПК» перейти в раздел сервисы – «Ветеринарная служба», в разделе «Услуги» выбрать «Телеветеринария» и нажать «Подробнее». После чего откроется выбор специалистов и услуг – сейчас их доступно восемь, но каталог будет пополняться.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Далее следует выбрать дату и время видеозвонка. После этого сервис перенаправит на авторизацию через учетную запись «Госуслуг». Затем откроется страница оплаты: совершить платеж можно также онлайн. Ссылка на онлайн-консультацию с врачом сохранится в личном кабинете пользователя.

Раздел «Ветеринария МО» на портале «МОй АПК» объединяет цифровые сервисы для владельцев животных. Здесь можно найти государственные ветеринарные учреждения, записаться на приём, получить информацию о регистрации и чипировании питомцев, а также узнать адреса и график работы пунктов вакцинации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Арестованы доли в семи компаниях, принадлежащие экс-министру связи

Америка бьет по Европе. ИТ-компании рвут связи с Международным уголовным судом, опасаясь санкций США

Злоумышленники повредили кабели «Ростелекома», чтобы сорвать выборы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы управления знаниями (KMS) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026