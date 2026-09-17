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От ИИ-ассистентов до рекомендаций: «Авито» принял участие в разработке «Урок ИИ» от «Сколково»

Технологическая платформа «Авито» приняла участие в разработке новых материалов программы сквозного обучения искусственному интеллекту «Урок ИИ» для учеников 1-9 классов. Программа инициирована и разработана Фондом «Сколково», «Авито» выступает в роли индустриального партнера. В основу части заданий легли реальные кейсы из практики компании: школьники познакомятся с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистентов на примере ассистента «Ави», а также узнают, как технологии ежедневно обеспечивают безопасность миллионов пользователей на цифровых платформах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито» стал индустриальным партнером «Урок ИИ» весной 2026 г. Тогда эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии «Сколково» и инновационной школе «Сколка». С момента запуска «Урок ИИ» прошли уже 4,89 тыс. учеников и 280 учителей из 47 регионов России. В сентябре программа расширена до девятого класса и дополнена новыми материалами и практическими заданиями. Материалы программы доступны бесплатно школам по всей стране.

Эксперты «Авито» участвовали в подготовке учебных материалов и адаптации технологических кейсов компании для школьных занятий. На практических примерах ученики смогут разобраться, как технологии ИИ применяются в цифровых продуктах, научатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Задача такого подхода – дать школьникам не только навыки работы с конкретными ИИ-инструментами, но и понимание принципов их работы.

Программа «Урок ИИ» построена по принципу постепенного погружения в технологии. В 5–6 классах школьники учатся использовать ИИ для учебы, поиска и работы с информацией, знакомятся с принципами работы прикладных инструментов – например, переводчиков и сервисов для генерации изображений. С помощью ИИ ученики также смогут создать простой сайт или игру. В 7–9 классах программа переходит к более глубокому изучению технологий: школьники знакомятся с генеративными моделями, машинным обучением и работой с данными, учатся находить ошибки нейросетей и проверять информацию. На всех этапах отдельное внимание уделено развитию ИИ-грамотности и ответственной культуры работы с искусственным интеллектом.

Отдельный блок посвящен технологиям безопасности цифровых платформ: школьники всех возрастов узнают, кто их создает и почему цифровая грамотность — основа защиты в интернете. Они научатся безопасно общаться и совершать покупки онлайн.

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«В рамках программы "Урок ИИ" мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Для этого мы адаптируем опыт и технологические кейсы "Авито" для школьных занятий – например, знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистента "Ави". На таких примерах школьники смогут разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно. Наша задача – дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем», – Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту в «Авито».

При разработке программы «Урок ИИ» Фонд также привлек экспертизу ведущего китайского университета-партнера, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста..

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