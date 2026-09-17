Осмотр за две минуты: «Ростелеком» и Гознак перевели предрейсовые медосмотры в цифру

«Ростелеком» и Гознак запустили совместный проект по внедрению автоматизированной системы дистанционных предрейсовых и предсменных медицинских осмотров на Московской печатной фабрике. Решение построено на отечественной мультивендорной платформе «Пуск», которую разработал «РТК-МедОператор» (входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Оно позволило проводить удаленные медицинские осмотры непосредственно на производственных участках. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Обязательный медосмотр включает измерение артериального давления, пульса, температуры и уровня этанола в выдыхаемом воздухе. На производственных площадках Московской печатной фабрики Гознака установлены терминалы российского производства, которые ведут видеофиксацию процедуры и опрашивают сотрудников о самочувствии.

Ключевое отличие нового подхода — исключение человеческого фактора и бумажного документооборота на этапе осмотра. Все результаты передаются в защищенную облачную платформу «Ростелекома», где формируются отчеты и аналитика. Кроме того, информация о медицинских осмотрах автоматически поступает в Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), что обеспечивает контроль качества передаваемых данных.

Алексей Сорокин, заместитель директора Московской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» по производству: «Внедрение цифрового сервиса — важный шаг к повышению эффективности наших производственных процессов. Мы выбрали решение “Ростелекома” как надежного партнера, способного предложить комплексную автоматизацию с учетом всех наших требований. Проект уже показал эффективность: теперь на предприятии в каждом производственном подразделении имеются пункты удаленного медосмотра, работающие в режиме 24/7. Это позволяет нам существенно снизить временные затраты на процедуру допуска к работе, что в конечном итоге положительно влияет на операционные расходы фабрики».

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТК-МедОператор»: «Мы не просто автоматизируем предрейсовые осмотры, а создаем комплексную систему охраны труда на предприятиях. Сервис “Пуск” — это удобный дистанционный формат заботы о здоровье сотрудников, совместимый с оборудованием разных производителей: он исключает человеческий фактор и избавляет работников от очередей перед рейсом или сменой. Мы рады, что Гознак доверил нам этот проект, и уверены, что наше решение поможет значительно улучшить контроль за состоянием водителей и персонала, снизить аварийность и создать более безопасные условия труда».

Проведение дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с использованием сервиса «РТК-МедОператор» соответствует требованиям постановления Правительства России №866 от 30.05.2023 г. Сервис «Пуск» включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.