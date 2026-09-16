«Контур»: Россия и Вьетнам прорабатывают запуск трансграничного ЭДО

Минцифры России, Национальный центр электронной аутентификации при Министерстве науки и технологий Вьетнама, СКБ «Контур» и ООО «Газинформсервис» приступили к проработке модели трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) между российскими и вьетнамскими компаниями. В центре обсуждения – взаимное признание электронных подписей и создание инфраструктуры цифрового доверия между двумя странами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Вьетнамская делегация провела серию встреч с российскими коллегами в Москве и Санкт-Петербурге. Со стороны Минцифры России в переговорах участвовала директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Татьяна Скворцова. К обсуждению также присоединились специалисты НИИ «Восход» и «КриптоПро». Стороны рассмотрели российскую модель электронной подписи, работу удостоверяющих центров и доверенных сервисов, а также возможные подходы к организации юридически значимого электронного обмена между Россией и Вьетнамом.

Один из ключевых вопросов – практическая модель трансграничного ЭДО. СКБ «Контур» представил опыт организации обмена с другими странами, ООО «Газинформсервис» – механизм проверки иностранных электронных подписей через доверенные сервисы валидации.

При такой схеме компании продолжают использовать электронные подписи, выпущенные по правилам своих стран. При трансграничном обмене их действительность подтверждается через доверенные сервисы двух государств. Для бизнеса этот процесс остается за кадром – компании могут обмениваться юридически значимыми электронными документами с иностранными контрагентами, сохраняя привычный порядок работы с электронной подписью.

Такая модель уже применяется на других направлениях. Так, в сентябре СКБ «Контур» запустил трансграничный ЭДО с Узбекистаном: со стороны России проверку иностранных электронных подписей обеспечивает «Газинформсервис», со стороны Узбекистана – национальная ДТС Unicon.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта трансграничного ЭДО в СКБ «Контур»: «Вьетнам планирует продолжать сотрудничество с российскими центрами сертификации и службами доверия, в том числе по вопросам разработки криптографических стандартов и взаимного признания электронных подписей. Мы вместе с «Газинформсервисом» представили практическую модель реализации ТЭДО через доверенные сервисы валидации, которую уже используем при трансграничном обмене с другими странами. Вьетнамские специалисты высоко оценили этот подход как простой в реализации, безопасный и надежный. На встрече договорились использовать его при проработке пилотного проекта с перспективой дальнейшего перехода к продуктивному обмену».

Сергей Кирюшкин, начальник аккредитованного удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис»: «Это первый в истории решения задачи признания иностранной электронной подписи визит иностранного регулятора в области электронной подписи в Россию с целью обмена опытом по решению этой задачи и подготовки проекта взаимного признания электронной подписи между двумя странами».

По итогам переговоров стороны договорились продолжить техническую проработку модели взаимного признания электронной подписи и возможного пилотного проекта трансграничному ЭДО. Также планируется ответный визит для продолжения технических консультаций и знакомства с участниками рынка Вьетнама.