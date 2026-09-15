«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за выборами в Курганской области

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках Курганской области. Компания установила 672 IP-камеры на 336 объектах: 309 участковых избирательных комиссиях и 27 территориальных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая инфраструктура провайдера призвана обеспечить прозрачность предстоящих выборов депутатов Государственной думы, органов местного самоуправления, а также дополнительных выборов депутата Курганской областной думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 — «Восточный». Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 г.

На каждом участке установлено по две IP-камеры. Устройства размещены так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора наблюдателям, не нарушая при этом тайну голосования. В кадр попадают зоны выдачи и хранения бюллетеней, избирательные урны, а также места подсчета голосов.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Период выборов требует от нас предельной концентрации и ответственности. В дни голосования специалисты компании переходят на круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения, а мобильные бригады будут готовы оперативно устранить любые неполадки на участках. Для надежности системы на случай отключения электроэнергии предусмотрено резервное питание. Запись будет вестись не только на защищенные облачные серверы, но и на карты памяти, установленные в камерах».

Процедура голосования в высоком качестве будет транслироваться на специальный служебный портал. Контент доступен членам избирательных комиссий и наблюдателям.

Роман Скиндерев, председатель избирательной комиссии Курганской области: «Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывный мониторинг избирательного процесса на всех этапах: с момента открытия участков до завершения подсчета бюллетеней. Внедрение цифровых инструментов не заменяет институт наблюдения, а выступает значимым дополнением, повышающим прозрачность и эффективность правового контроля».

Все записи с камер будут храниться в дата-центрах «Ростелекома» в течение трех месяцев со дня официального подведения итогов голосования. Надежность решений цифрового провайдера при организации видеонаблюдения на выборах подтверждена многолетним опытом компании в качестве ключевого технологического партнера органов государственной власти.