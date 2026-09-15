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«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за выборами в Тюменской области

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области. Компания установила 954 IP-камеры на 477 объектах: 448 участковых избирательных комиссиях и 29 территориальных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая инфраструктура провайдера призвана обеспечить прозрачность предстоящих выборов депутатов Государственной думы России, Тюменской областной думы восьмого созыва, а также представительных органов муниципальных округов региона. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 г.

На каждом участке установлено по две камеры. Устройства размещены так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора наблюдателям, не нарушая при этом тайну голосования. В кадр попадают зоны выдачи и хранения бюллетеней, избирательные урны, а также места подсчета голосов.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Период выборов требует от нас предельной концентрации и ответственности. В дни голосования специалисты компании переходят на круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения, а мобильные бригады будут готовы оперативно устранить любые неполадки на участках. Для надежности системы на случай отключения электроэнергии предусмотрено резервное питание. Запись будет вестись не только на защищенные облачные серверы, но и на карты памяти, установленные в камерах».

Трансляция процедуры голосования в высоком качестве будет вестись на специальный служебный портал. Контент доступен членам избирательных комиссий и наблюдателям.

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Игорь Халин, председатель избирательной комиссии Тюменской области: «Видеонаблюдение прочно утвердилось в российской избирательной системе как ключевой инструмент общественного контроля и гарант легитимности выборов. Онлайн-трансляция голосования и подсчета бюллетеней повышает доверие граждан к результатам волеизъявления. Цифровые технологии не отменяют необходимости личного присутствия наблюдателей, они становятся эффективным дополнением к правовому контролю».

Все записи с камер будут храниться в дата-центрах «Ростелекома» в течение трех месяцев со дня официального подведения итогов голосования. Надежность решений цифрового провайдера при организации видеонаблюдения на выборах подтверждена многолетним опытом компании в качестве ключевого технологического партнера органов государственной власти.

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