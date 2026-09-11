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«Т-Банк» подвел первые итоги работы с ГИС «Антифрод»

«Т-Банк» подвел итоги первых месяцев работы с государственной информационной системой «Антифрод». В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тыс. телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 млн руб. со счетов клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

ГИС «Антифрод» — государственная информационная система, созданная для оперативного обмена информацией между операторами связи, банками и государственными органами. Она позволяет участникам рынка быстрее выявлять признаки мошенничества и предпринимать проактивные меры для обеспечения безопасности людей.

«Т-Банк» развивает комплексную защиту от мошенничества, которая работает для всех клиентов банка независимо от их мобильного оператора. При этом синергия «Т-Банка» и «Т-Мобайла» позволяет выявлять телефонное мошенничество с точностью 99%. Если злоумышленнику все же удается обмануть клиента, в рамках сервиса «Защитим или вернем» банк компенсирует похищенную сумму. Участие в ГИС «Антифрод» позволит банку расширить диапазон мошеннических сценариев и повысить точность защиты клиентов.

На данный момент разработаны и вступили в силу одиннадцать сценариев взаимодействия в рамках ГИС «Антфирод». Первые три реализованных сценария уже показали устойчивый результат.

Первый сценарий основан на сигналах операторов связи о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера. В случаях, когда клиент не сообщает банку о смене номера, он остается привязанным к профилю даже после перехода к новому владельцу. Такие номера могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к банковским сервисам или перехвата кодов подтверждения. За время работы сценария удалось выявить и отвязать от профилей более 100 тыс. номеров, которые им больше не принадлежали, тем самым спасти потенциально 42 млн руб.

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В рамках двух других сценариев работы с ГИС «Антифрод» участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвах. Благодаря этому уже удалось предотвратить потенциальное хищение 39 млн руб.

«Обмен информацией между участниками рынка уже показывает первые положительные результаты и позволяет банкам быстрее выявлять потенциальные попытки мошенничества. При этом наибольший эффект мы ожидаем от дальнейшего развития обмена сигналами с операторами связи, а также от подключения к системе мессенджеров и цифровых платформ. Это позволит банкам получать информацию о клиентах, которые прямо сейчас могут находиться на начальной стадии обмана. Чем раньше поступит такой сигнал, тем больше возможностей остановить развитие мошеннического сценария и предотвратить хищение средств. Для клиента это абсолютно бесшовный процесс, который не влияет на пользовательский опыт, при этом позволяет предотвратить мошенничество», — Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной безопасности «Т-Банка».

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