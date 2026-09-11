Sledi.ru: стоимость госконтрактов на ПО и ИТ-оборудование по 44-ФЗ выросла на 40,8% за январь–июль 2026 года

По данным Аналитического центра Sledi.ru, за январь–июль 2026 г. по Федеральному закону № 44-ФЗ государственные заказчики заключили 44,39 тыс. контрактов, включающих программное обеспечение и ИТ-оборудование. Общая стоимость контрактов составила 215,76 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. число контрактов выросло на 7%, а их стоимость — на 40,8%. Об этом CNews сообщили представители Sledi.ru.

Годом ранее за тот же период государственные заказчики заключили 41,47 тыс. контракта общей стоимостью 153,28 млрд руб. Почти 70% прироста пришлось на ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис»: за семь месяцев 2026 г. они заключили контракты на 55,06 млрд руб. против 11,70 млрд руб. годом ранее.

Для сравнения: в январе–июле 2025 г. объем закупок вырос к 2024 г. всего на 2,2%, а количество контрактов сократилось на 7,1%.

ПО и ИТ-оборудование: число контрактов и их стоимость выросли

За январь–июль 2026 г. государственные заказчики заключили 13,76 тыс. контракта на программное обеспечение — на 11,5% больше, чем годом ранее. За тот же период 2025 г. таких контрактов было 12,34 тыс.. Стоимость позиций ПО с указанной в ЕИС ценой выросла с 65,34 до 85,20 млрд руб. — на 30,4%.

Чаще всего закупали лицензии на программное обеспечение — они вошли в 6,08 тыс. контрактов. Операционные системы вошли в 5,15 тыс. контрактов, разработка ПО для прикладных задач — в 867. Еще 713 контрактов включали прочие оригиналы программного обеспечения, 505 — прикладное ПО, 440 — сетевое ПО.

При этом самые массовые категории не формируют основной денежный объем. На 867 контрактов по разработке ПО для прикладных задач пришлось 56,35 млрд руб. — около 66% стоимости позиций ПО. Лицензии на программное обеспечение вошли более чем в 6 тыс. контрактов, но их стоимость составила 10,28 млрд руб.

На ИТ-оборудование за январь–июль 2026 г. государственные заказчики заключили 31,18 тыс. контрактов — на 5,5% больше, чем годом ранее. За тот же период 2025 г. таких контрактов было 29,55 тыс.. Стоимость позиций ИТ-оборудования с указанной в ЕИС ценой выросла с 60,05 до 89,39 млрд руб. — на 48,9%.

Крупные контракты заметно повлияли на общий прирост

Одним из главных факторов роста стали крупные закупки Федеральной налоговой службы и ФКУ «Налог-Сервис». За январь–июль 2025 г. эти два заказчика заключили контракты на 11,70 млрд руб., а за тот же период 2026 г. — на 55,06 млрд руб. Общий прирост стоимости контрактов составил 62,48 млрд руб. Из них 43,36 млрд руб. пришлись на ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» — около 69%.

Без учета контрактов ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» общая стоимость контрактов в выборке выросла со 141,58 до 160,70 млрд руб. — на 13,5%. При этом по отдельным направлениям динамика различалась: стоимость позиций ПО увеличилась с 55,83 до 67,63 млрд руб. — на 21,1%, а ИТ-оборудования, напротив, снизилась с 57,99 до 54,10 млрд руб. — на 6,7%.

Если рассматривать закупки по регионам регистрации заказчиков в ЕИС, первое место занимает Москва — 130,08 млрд руб. Далее следуют Московская область — 11,83 млрд руб. и Санкт-Петербург — 8,11 млрд руб.

Артем Баюшкин, генеральный директор Sledi.ru: «Рост закупок ПО и ИТ-оборудования может быть связан сразу с несколькими процессами. Государственные заказчики продолжают обновлять ИТ-инфраструктуру, возвращаются к отложенным проектам модернизации и развивают существующие информационные системы. Одновременно продолжается переход на отечественные программные и аппаратные решения, который требует не только замены отдельных продуктов, но и их внедрения, интеграции и доработки. Поэтому рост в денежном выражении может отражать прежде всего увеличение масштаба таких проектов, а не просто рост числа закупок».

Методология

Аналитический центр Sledi.ru проанализировал заключенные государственные контракты по 44-ФЗ за январь–июль 2024, 2025 и 2026 гг. по ОКПД2 26.20, 62.01 и 58.29. Категория 26.20 в исследовании обозначена как ИТ-оборудование. Закупки по 223-ФЗ в выборку не включались.

Один контракт может одновременно включать ПО и ИТ-оборудование, поэтому данные по категориям не суммируются. Общий денежный объем рассчитывается по стоимости заключенных контрактов, а показатели по ПО и ИТ-оборудованию — по отдельным позициям внутри них. В ЕИС цена указана не для всех позиций, поэтому показатели по отдельным категориям являются нижней оценкой. Данные отражают стоимость заключенных контрактов, а не фактически произведенные платежи.



