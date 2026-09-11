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Госсектор Якутии летом активнее проводил онлайн-совещания

Востребованность онлайн-формата для проведения деловых встреч и мероприятий в Якутии летом 2026 г. проанализировали эксперты МТС. По данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», количество онлайн-встреч в регионе за летние месяцы выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Якутские компании не стали снижать деловую активность на время летнего сезона - часть рабочих встреч, совещаний и обсуждений прошла в онлайн-формате. При этом количество вебинаров в летний период значительно снизилось: жители региона отдали предпочтение формату онлайн-встреч, во время которых проводили совещания и рабочие планерки.

На таких встречах пользователи стали активнее использовать ИИ-инструменты. Среди самых популярных были: функция саммаризации, благодаря которой участники автоматически получали сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, и ИИ-помощник, который делает резюме длинных веток сообщений в корпоративных чатах в одном сообщении, генерирует отчеты или планы действий, и находит нужные записи прошедших мероприятий. Самыми активными пользователями платформы стал госсектор, сфера промышленности и ИТ-сфера.

«Якутия - регион, где даже внутри одной республики расстояния измеряются тысячами километров, и онлайн-совещания здесь давно стали привычной рабочей практикой. Но этим летом количество онлайн-встреч выросло втрое, и главным драйвером стал именно госсектор. Видеосвязь позволяет им оперативно решать вопросы с коллегами из других ведомств и районов, не тратя дни на командировки. А рост использования ИИ-помощников - логичное продолжение: если совещаний стало больше, нужны инструменты, которые берут на себя рутину и делают каждую встречу результативнее», - сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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