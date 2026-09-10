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Платформа N3.Health реализовала интеграцию с ГИСЗ Ярославской, Амурской областей и Приморского края

Компания «ЭлНетМед», разработчик платформы N3.Health, расширила портфель интеграций с региональными ГИСЗ. Налажено информационное взаимодействие с региональными сегментами ЕГИСЗ в Ярославской, Амурской областях и Приморском крае. Это позволит частным медицинским организациям оперативно подключаться к региональным информационным системам в сфере здравоохранения и выгружать в них структурированные электронные медицинские документы для отчетности по ОМС, а также для соблюдения лицензионных требований. Об этом CNews сообщил представитель «ЭлНетМед».

Медицинские организации, подключенные к N3.Health, могут в автоматическом режиме передавать данные в ГИСЗ трех новых регионов, не настраивая отдельные интеграции с каждой региональной системой. Такая функциональность сокращает время и затраты на подключение, существенно снижает нагрузку на ИТ-команды клиник.

Таким образом обеспечивается преемственность медицинской помощи. При передаче медицинских документов в ГИСЗ регионов сведения об оказанной пациенту помощи по ОМС в частных медицинских организациях становятся доступны врачам государственных ЛПУ, работающим в региональном информационном контуре. В результате обеспечивается полнота медицинских данных о пациенте, что способствует повышению качества лечебного и диагностического процесса.

Возможность оперативного взаимодействия с региональными ГИСЗ важна для медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам в рамках программ обязательного медицинского страхования, особенно, если они работают в нескольких регионах одновременно. Медучреждениям необходимо выгружать медицинские документы по таким случаям обслуживания в информационную систему субъекта РФ, в котором оказывается помощь.

Взаимодействие через интеграционную платформу существенно упрощает работу, поскольку в рамках одной интеграции медорганизация получает доступ к выгрузке данных на федеральный и региональный уровень ЕГИСЗ в информационные системы разных субъектов РФ.

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Платформа N3.Health является официальным оператором ЕГИСЗ с 2019 г. и обеспечивает защищенный технологический контур для взаимодействия частных медицинских организаций с государственной информационной системой в сфере здравоохранения. На сегодняшний день реализованы интеграции с 23 ГИСЗ регионов России.

«Взаимодействие с региональными сегментами ЕГИСЗ является одним из ключевых запросов наших клиентов. Интеграция с информационными системами Ярославской, Амурской областей и Приморского края позволяет медицинским организациям этих регионов быстро выполнить требования регулятора и сосредоточиться на качестве оказания медицинской помощи, а не на технических деталях. Новые интеграции расширяют географию присутствия платформы N3.Health и помогают связывать медицинские информационные системы на разных уровнях в единый цифровой контур для обмена данными на всей территории России», – отметила Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.

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