Старинные гравюры и «История русской армии и флота»: тысячи страниц культурного наследия пополнили цифровое собрание библиотек Петербурга

Корпорация «Элар» завершила очередной этап многолетнего проекта с Центральной городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского. Для пополнения Электронной библиотеки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга было оцифровано порядка 74 тыс. страниц различных изданий. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В цифровой массив вошли материалы из фондов ЦГПБ им. В. В. Маяковского и других библиотек города. Значительную часть составили редкие старые издания, многие из которых имели следы времени и физические повреждения — ветхие переплёты, потемневшую или пожелтевшую бумагу. При создании электронных копий были сохранены не только тексты и иллюстрации, но и особенности конкретных экземпляров: автографы, владельческие и читательские пометы, маргиналии, рукописные и рисуночные вклейки.

«Среди оцифрованных материалов — гравюры из Библии Марилье, изданные до 1850 г., и богато иллюстрированная восьмитомная «История русской армии и флота» 1911 г. Особое значение для нас имеют 50 книг из частной библиотеки издателя и общественного деятеля середины XIX века Александра Александровича Черкесова. Именно его собрание легло в основу фондов нашей библиотеки. Благодаря оцифровке читатели и исследователи смогут знакомиться с этими изданиями дистанционно, изучая не только их содержание, но и сохранившиеся на страницах свидетельства истории конкретных экземпляров», — сказали в ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Специалисты «Элар» провели входной контроль оригиналов, зафиксировали их состояние и особенности, подготовили документы к оцифровке и выполнили сканирование всего массива. Технология работы с каждым изданием подбиралась с учетом его формата, конструкции и степени сохранности. Оцифровка проводилась бесконтактным способом на профессиональных планетарных сканерах «Элар». Издания, допускающие полное раскрытие, сканировались в плоском режиме, а для книг с ограниченным углом раскрытия и ветхими переплётами использовалась V-образная книжная колыбель. Это позволило получить качественные цифровые образы без расшивки и дополнительной нагрузки на оригиналы.

По итогам работ были созданы постраничные изображения в формате JPEG и многостраничные PDF-файлы. Для печатных материалов сформирован текстовый слой с точной привязкой к страницам, подготовлены оглавления до третьего уровня и библиографические описания. Знаки дореволюционной орфографии в текстовом массиве были приведены к современной форме. Благодаря такой обработке электронные издания доступны не только для постраничного просмотра, но и для полнотекстового поиска и дальнейшей интеграции в библиотечные информационные системы.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского является головным сетевым центром Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Электронная библиотека сети объединяет текстовые, нотные и изобразительные материалы с 1782 г. до наших дней, причем 90% ее материалов находятся в общественном достоянии или правомерно размещены в открытом доступе. «Элар» участвует в развитии этого общегородского цифрового ресурса на протяжении многих лет. В 2025 г. в рамках предыдущего этапа была создана полнотекстовая база данных объемом почти 70 тыс. страниц. Последовательная оцифровка расширяет доступ к историко-культурным материалам и позволяет работать с изданиями, ранее доступными только непосредственно в библиотечных фондах.