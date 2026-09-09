«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Кузбассе

«Ростелеком» в Кузбассе завершил монтаж системы видеонаблюдения для проведения единого дня голосования, который состоится с 18 по 20 сентября. Такой подход обеспечит открытость и легитимность выборов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты компании установили на 781 объекте — в территориальных и участковых избирательных комиссиях — 1,562 тыс. IP-камеры, а также коммутаторы доступа, антивандальные шкафы и источники бесперебойного питания. Система видеонаблюдения позволит круглосуточно контролировать избирательный процесс: с момента открытия участков в первый день выборов до официального завершения голосования. Информация будет передаваться по защищенным линиям связи компании на служебный портал, доступ к которому предоставляется наблюдателям и кандидатам.

Василий Винников, директор кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для видеонаблюдения за ходом выбором компания использует собственную ИТ-инфраструктуру, которая оснащена передовой системой кибербезопасности — данные надежно защищены от утечек. Все три дня голосования наши специалисты будут обеспечивать круглосуточную техническую поддержку работы системы».

Светлана Демидова, председатель избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса: «Видеонаблюдение на избирательных участках — стандарт в российской электоральной практике. Оно является важным элементом избирательной системы, способствующим повышению доверия граждан к процессу голосования и его результатам, и помогает контролировать различные этапы выборов: от выдачи бюллетеней до подсчета голосов. Хотя видеонаблюдение не может полностью заменить присутствие живых наблюдателей, оно дополняет их работу и усиливает контроль над выборами. В Кузбассе каждый избирательный участок оснащен видеофиксацией».

Данные с камер будут храниться в ЦОД «Ростелекома» в течение трех месяцев с момента официального опубликования итогов голосования. Помимо этого, в кемеровском Центре общественного наблюдения провайдер смонтировал видеостену. На нее будет транслироваться изображение с участков для того, чтобы контролировать ход выборов в режиме реального времени.



