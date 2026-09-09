8 сентября в Инженерно-технологической школе № 777 Санкт-Петербурга открылось новое учебное пространство для изучения беспилотных авиационных систем (БАС). В его оснащение вошли образовательные квадрокоптеры «Геоскан Пионер Мини 2», «Геоскан Пионер», «Геоскан Пионер FPV» и система УЗ-навигации «Локус». На их базе школьники смогут осваивать навыки работы с БАС. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

На практических занятиях учащиеся смогут изучать устройство беспилотных воздушных судов, программировать их, отрабатывать ручное и автономное пилотирование и выполнять задания с использованием навигации в помещении. Оборудование также будут использовать для проектной работы и подготовки школьных команд к инженерным соревнованиям.

«Образовательная экосистема «Пионер» помогает школам строить подобные лаборатории вокруг конкретной учебной практики. Школьнику важно не просто увидеть беспилотник, а самому собрать аппарат, запрограммировать его, отладить полет и решить инженерную задачу. Дальше мы планируем помогать школе с методической работой, подготовкой педагогов и участием команд в профильных соревнованиях», — сказал руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Пресс-служба «Геоскан» «Геоскан» оснастил лабораторию БАС в школе № 777 Санкт-Петербурга

«Лаборатория должна стать частью постоянной учебной работы школы. Здесь учащиеся смогут собирать и программировать аппараты, отрабатывать автономные полеты и создавать собственные инженерные проекты. Для нас важно, что вместе с оборудованием мы получаем возможность выстраивать долгосрочную работу с технологическими компаниями и отраслевыми специалистами», — сказала директор Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга Вера Князева.