CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Свыше 80% онлайн-услуг в Подмосковье получили ИИ-поддержку

ИИ-распознавание документов работает в 367 электронных услугах из 442, доступных на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«С начала года искусственный интеллект подключили еще к 52 услугам, среди них 20 социальных: субсидии на ЖКУ, экстренная соцпомощь, выплаты на питание — там, где любая ошибка в документах может затянуть получение помощи. Теперь система "подсветит" проблему ещё до отправки заявки, и человек сможет быстро всё исправить и получить выплату без задержек», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Искусственный интеллект также внедрили в услуги еще шестнадцати сфер, в их числе – образование, спорт, транспорт, экология, сельское хозяйство, строительство, архитектура и ЖКХ.

При заполнении онлайн-формы заявления ИИ автоматически распознает загруженные скан-копии документов. Если файл оказывается нечитаемым, размытым или не соответствует требованиям, система «подсвечивает» его. Пользователь может заменить некорректный файл еще до отправки заявления.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

«Искусственный интеллект обучен распознавать 884 вида документов. В этом году он проверил уже более 6,5 млн документов в 3,2 млн заявлениях, освобождая наших сотрудников от рутинной работы», – сказала Людмила Болатаева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365

В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026