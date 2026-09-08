CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Почти миллион заявлений в 1 класс подали на «Госуслугах»

Приемная кампания в школах завершилась. На «Госуслугах» подали 999 тыс. заявлений в 1 класс — 75% от общего числа заявлений в тех регионах, где доступен сервис. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первое заявление было подано в гимназию №7 города Норильска в Красноярском крае в 18:58 мск 18 марта. Последнее — в школу №2 поселка Чири-Юрт в Чечне в 23:43 мск 5 сентября.

Как подавали заявления: 1 волна — 840 тыс. заявлений; 2 волна — 159 тыс. заявлений.

В первую волну заявления принимали от тех, кто живет рядом со школой или имеет право на льготы. Поскольку во многих школах очередность подачи заявлений влияла на зачисление, на «Госуслугах» работала функция «Черновик заявления». Родители могли заранее внести все данные, а в момент старта приемной кампании им оставалось только нажать кнопку «Отправить». Для некоторых категорий была предусмотрена возможность автоотправки заявлений. Родители воспользовались черновиками в 2/3 случаев.

Кто будет учиться: 51,4% — мальчики; 48,6% — девочки.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Кто подавал заявления: 89,9% — мамы; 10,1% — папы.

В каких регионах пользовались «Госуслугами» чаще: Свердловская область, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербург, Башкортостан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365

В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026