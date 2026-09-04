«Гравитон» и Argo.Tech развернули высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс для нужд ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, совместно с технологическим партнером — компанией Argo.Tech, разработчиком сертифицированного программного обеспечения для хранения и обработки данных, реализовали проект по модернизации ИТ-инфраструктуры Федерального бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины» Роспотребнадзора. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

В рамках совместного решения в институт был поставлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе системы хранения данных «Гравитон» ПХ424И24БМ-АР, функционирующий под управлением специализированного софта от Argo.Tech. Проект направлен на формирование высокопроизводительной вычислительной платформы, ориентированной на использование современных ускорителей искусственного интеллекта. Новая инфраструктура позволит повысить эффективность обработки ресурсоемких задач при проведении фундаментальных научных исследований.

СХД «Гравитон» внесена в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ и построена на базе системной платы отечественного производства. Архитектура комплекса спроектирована с расчетом на гибкое масштабирование: базовый набор накопителей предусматривает последующее поэтапное наращивание емкости дисковой подсистемы силами заказчика по мере роста объемов обрабатываемых данных. Отказоустойчивая двухконтроллерная конфигурация Active-Active ALUA в сочетании с технологиями Argo.Tech гарантирует высокую доступность информации и стабильный файловый, блочный и объектный доступ.

«Развитие научного сектора требует вычислительной техники, способной справляться с колоссальными нагрузками при обработке массивов данных. Наша СХД в сочетании с передовым софтом партнеров предоставляет институту надежный технологический фундамент, готовый к развертыванию сложных аналитических платформ и алгоритмов искусственного интеллекта», — отметил Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«С 2016 г. мы создаем сертифицированные программные решения для корпоративного и государственного сегментов, где ключевыми приоритетами являются безопасность, надежность и строгое соответствие стандартам РФ. Интеграция программного комплекса “СХД АРГО“ (№5850 от 20.09.2019) с аппаратной платформой “Гравитон“ позволила передать заказчику гибкую и отказоустойчивую систему, полностью отвечающую актуальным требованиям импортозамещения», — сказал Андрей Кучинский, генеральный директор Argo.Tech.

«Задачи современной вычислительной биологии требуют не только серьезных вычислительных ресурсов, но и эффективных систем хранения данных, объем которых ежегодно увеличивается. Предсказание трехмерных структур белков, компьютерный дизайн новых молекул и антител, обработка больших массивов метагеномных данных в целях эпидемиологического мониторинга, поиска новых механизмов преодоления микробной резистентности и проведения фундаментальных научных исследований — лишь часть задач, решение которых требует современной, производительной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Внедрение нового программно-аппаратного комплекса, построенного на решениях компаний «Гравитон» и Argo.Tech, уже позволило нам в несколько раз сократить время обработки данных и открыло новые перспективы для развития исследовательских направлений», — отметил Дмитрий Федоров, младший научный сотрудник лаборатории цифрового мониторинга здоровья человека ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора.