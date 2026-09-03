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Сбербанк поможет развивать цифровые сервисы для спорта на Камчатке

Сбербанк и Министерство спорта Камчатского края заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны будут вместе развивать спортивную инфраструктуру региона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В планах — появление цифровых сервисов, которые сделают посещение спортивных объектов удобнее для жителей. В частности, автоматизация учета посещаемости и загрузки стадионов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Еще одно направление — единая идентификация посетителей спортивных объектов без выпуска отдельных клубных или абонементных карт. Кроме того, цифровые решения планируется использовать для автоматического подтверждения льгот при получении спортивных услуг.

Сбербанк и Министерство спорта Камчатского края также намерены вместе повышать качество управления объектами, создавать современные условия для занятий спортом, чтобы все больше жителей региона регулярно поддерживали физическую активность.

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Михаил Чачин, вице-президент - директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Технологии должны делать повседневные вещи проще. Спорт в этом случае очень показателен. У человека не должно быть лишних сложностей, если он хочет посетить тренировку, попасть на спортивный объект или воспользоваться льготой. Это должно происходить быстро и удобно, без долгих согласований и бюрократии. На Камчатке мы хотим вместе с регионом развивать именно такой подход. В год 185-летия «Сбера» для нас это еще один пример того, как накопленные технологические компетенции могут работать на качество жизни людей».

Александр Бондаренко, министр спорта Камчатского края: «Упрощение процедур получения льгот и доступа к спортивным объектам — это то, чего действительно ждут жители Камчатки. Сегодня, чтобы воспользоваться льготой на спортивные услуги, человеку нередко нужно собрать справки, подтвердить статус, принести документы, отстоять очередь. Мы хотим это изменить. Цифровое подтверждение льгот будет происходить автоматически — без бумажных обращений, без походов в ведомства, без ожидания. Человек просто приходит, и система сама подтверждает его право на льготу. Один визит, одно касание — и можно заниматься спортом. Именно такой подход мы считаем правильным, и благодарим «Сбер» за технологическое партнерство, которое делает это возможным».

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