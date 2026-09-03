CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«Росатом» поддержит VI конференцию по математическому моделированию и искусственному интеллекту

Конференция по математическому моделированию расширяет повестку до искусственного интеллекта

Конференция по математическому моделированию и искусственному интеллекту пройдет 28 октября. Уже шестой год подряд мероприятие проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом», а второй год — в составе Международного конгресса «Русский инженер».

Пять лет назад конференция объединяла разработчиков, которым предстояло заместить зарубежные CAE‑системы. В этом году программа расширится: участники обсудят не только моделирование физических процессов, но и применение технологий искусственного интеллекта в инженерных расчётах.

img_20260903_124706_586.jpeg

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы формирования эффективной кооперации между государственными структурами, промышленностью, ИТ сообществом и академической средой для широкого внедрения отечественных CAE систем. В числе ключевых задач конференции в 2026 году – усиление кооперации для внедрения отечественных САЕ-технологий, ускорение перехода на российское программное обеспечение, вовлечение вузов и академических организаций в подготовку кадров для работы на отечественном ПО, а также рассмотрение практических кейсов внедрения САЕ-решений на производстве.

Пленарная сессия с участием представителей государства, промышленности, науки и образования будет посвящена национальному развитию вычислительной инфраструктуры, технологиям математического моделирования и искусственного интеллекта, предусмотрены визионерские лекции специалистов отрасли по управлению инженерными данными, подготовке кадров и маркетингу наукоемких ИТ-решений. На научно-инженерной выставке программных решений примут участие более 20 партнеров. К участию приглашены более 30 ведущих российских экспертов в области науки, инженерного программного обеспечения, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Проведение конференции является частью системной работы госкорпорации «Росатом» по формированию отечественной экосистемы инженерного ПО, которая ведется с 2021 года. За пять лет проведения конференция объединила более 3 000 участников в очном формате и более 5 000 – онлайн, свыше 100 компаний и 80 вузов.

«Математическое моделирование и искусственный интеллект всегда шли рядом, и именно сейчас стали работать в симбиозе – в одной инженерной практике, где физика отвечает за достоверность, а машинное обучение — за скорость. Но сильные расчетные коды рождаются не в вакууме, а в среде, где инженер-расчетчик, математик и разработчик разговаривают на одном языке. Такую среду мы формируем, и собираем шестой год подряд конференцию, здесь видно, кто чем занят, какие внедрения уже дали результат и какие задачи стоит брать в работу сообща», - отметил директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.

Регистрация на сайте: https://rucae.org/event/rucaeconf

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

«Элемент» врывается на рынок станков с ЧПУ. Холдинг ищет продавцов промышленного оборудования

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Водительские права министра обороны США и еще 153 миллиона прав в открытой продаже. По привычке обвиняют Россию

В России рухнули венчурные инвестиции. За полгода обвал более 60%

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские операционные системы 2026